Streikende bagasjearbeidere på Kastrup må bekrefte at de vil komme tilbake på jobb

SAS-ansatte stuere har siden lørdag morgen aksjonert på Kastrup flyplass i København. Til tross for at den danske Arbeidsretten søndag konkluderte med at streiken er tariffstridig og ga de ansatte ordre om å innfinne seg på jobb mandag morgen, skjedde ikke det.

Mandag kveld sendte selskapets ledelse et brev til de ansatte der det gikk fram at alle de aksjonerende ansatte «innen tirsdag utvetydig og uten forbehold må bekrefte at det vil stille på jobb i henhold til vaktplanen. Ellers vil de bli ansett for å ha sagt opp», melder dansk TV2.

– Det er viktig for oss å understreke at det er de ansatte som selv velger å avslutte sitt ansettelsesforhold hvis de sier fra om at de avviser å møte på jobb, opplyser SAS til Ritzaus.

SAS tok mandag i bruk ansatte i administrasjonen og kalte inn hjelp fra Norge og Sverige for å håndtere bagasjen på Kastrup. Aksjonen, som startet lørdag morgen, har ført til store forsinkelser for flypassasjerene.

De streikende arbeiderne jobber for SAS Ground Handling (SGH), som håndterer bagasjen både for SAS og andre flyselskaper.

