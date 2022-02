Scholz: Ikke aktuelt med ukrainsk Nato-medlemskap

Mandag besøkte Scholz Kiev, der han etter et møte med president Volodymyr Zelenskyj understreket at det ikke foreligger noen planer om Nato-medlemskap for Ukraina.

– Derfor er det pussig å se at russiske myndigheter gjør noe som praktisk talt ikke står på agendaen, til tema for store politiske problemer, sa Scholz etter møtet.

Zelenskyj holdt på sin side fast ved at landet ønsker medlemskap i forsvarsalliansen, men medgir at det trolig er langt fram.

– Når vi kommer dit hen, vet ingen, ikke engang enkelte Nato-medlemmer. Vi må fortsette langs den veien vi har valgt, sa han.

– Men uheldigvis så er ikke dette bare opp til oss, sa Zelenskyj.

Millionlån

Det nesten to timer lange møtet mellom Zelenskyj og Scholz ble holdt bak lukkede dører.

Etter møtet forsikret Scholz at Tyskland vil videreføre den økonomiske støtten til Ukraina, som ifølge ham har gjort landet mer motstandsdyktig mot utenlandsk påvirkning.

Han tilbød også landet et nytt lån på drøyt 1,5 milliarder kroner, som kommer på toppen av et tidligere lån på samme størrelse som ennå ikke er utbetalt.

– Jeg kan forsikre om at vi er fast bestemt på å fortsette med denne støtten, sa Scholz, som understreket at Tyskland har bidratt med mer økonomisk støtte til Ukraina enn noe annet land de siste åtte årene.

Uenige om våpen og rørledning

Zelenskyj understreket på sin side at Ukraina ikke er noen tilhenger av North Stream 2, som skal frakte gass fra Russland til Tyskland via Østersjøen.

Russisk gasseksport til Europa har til nå i hovedsak gått via Ukraina, og Zelenskyj betegnet mandag den nye rørledningen som «et geopolitisk våpen» som Russland kan bruke mot Vesten.

– Vi har visse uenigheter i våre vurderinger av gassledningen, sa Zelenskyj.

De to lederne er heller ikke enige i synet på våpenstøtte, som Tyskland i motsetning til USA og Storbritannia utelukker.

Besøker Putin

Scholz reiser tirsdag videre til Moskva for samtaler med Russlands president Vladimir Putin, som har krevd garantier om at Ukraina aldri blir tatt opp som medlem i Nato.

Russland har de siste månedene stasjonert rundt 100.000 soldater ved militærbaser nær grensa til Ukraina, og landet deltar denne måneden også i en stor militærøvelse i Hviterussland. Dette har skapt frykt i Vesten, og det har fra flere hold blitt hevdet at en russisk invasjon av Ukraina er nært forestående.

Russland avviser på sin side påstandene som «galskap» og anklager USA og Nato for å drive «skremselspropaganda».

