Forsker: Ikke så sannsynlig med krig

– Ingen, bortsett fra en mann, vet svaret på om det blir krig. Men jeg holder meg fortsatt til det jeg har sagt mange ganger, at krigføring ikke er så sannsynlig, sier Jakub M. Godzimirski, forsker på russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi), til Dagsavisen.

Spenningen øker sterkt rundt Ukraina, og USA har varslet at et angrep mot Ukraina fra Russland kan komme når som helst de nærmeste dagene. Storbritannias statsminister Boris Johnson sa mandag at bevisene er sterke for at Russland planlegger en invasjon.

Tysklands kansler Olaf Scholz møtte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i Kiev i Ukraina mandag. Tirsdag skal han til Moskva for samtaler med Russlands president Vladimir Putin. (UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER/Reuters)

Etter intenst diplomati i flere uker og advarsler fra USA om at landet tror Russland kan angripe Ukraina når som helst de nærmeste dagene, er det Tysklands kansler Olaf Scholz’ tur til å gjøre diplomatiske framstøt i Ukraina-krisen. Mandag reiste Scholz til Ukrainas hovedstad Kiev, der han møtte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Tirsdag skal Scholz til Moskva for å møte president Vladimir Putin.

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba ba mandag om et møte innen 48 timer med Russland og flere OSSE-land om situasjonen mellom de to landene, ifølge BBC. Ifølge Kuleba har Russland ignorert flere forespørsler om å forklare styrkeoppbyggingen ved grensen til Ukraina.

– Vi må forstå Putins målsettinger

Spenningen til tross: Forsker Jakub M. Godzimirski mener altså krig i Ukraina ikke er det mest sannsynlige utfallet av den svært spente situasjonen. Årsaken er det han mener er Russlands viktigste mål.

– For å tolke hva man kan forvente av Russland, må vi også forstå Putins målsettinger, sier Godzimirski.

Jakub M. Godzimirski, Russland-forsker ved Nupi. (Christopher Olssøn)

Da Russland la fram sin liste med krav til USA og Nato i desember, krevde russerne blant annet at Nato stopper sin østlige utvidelse og trekker tilbake løftet om at Ukraina kan bli medlem av forsvarsalliansen. Godzimirski sier det har vært mye snakk om Russlands sikkerhet, men at for Putin handler mye om det sittende regimets sikkerhet.

– På en liste over regimets interesser, er det regimets stabilitet og overlevelse som topper denne listen. Så kommer at Russland skal bli anerkjent som stormakt, så sikkerheten for Russland som stat og for befolkningen. Men når målet om regimets stabilitet og overlevelse er det viktigste, er det farlig å sette i gang en krig. Alle som har fulgt med på krigshistorie, vet at kriger er veldig uforutsigbare, sier Godzimirski.

Han nevner en rekke grunner til det:

– At man tror man har sterke kort på hånd, men så er beslutningene tatt på feil grunnlag eller motstanderne er sterkere enn man regnet med, eller man får reaksjoner man ikke hadde ventet. Det er mye som kan gå skeis. Å gå til krig er risikosport. En krig kan for Russland undergrave regimets legitimitet, sier Godzimirski, og nevner blant annet faren for tap av soldater.

– Riktignok er Putin kjent for å være villig til å ta høy risiko, men han vil også ta hensyn til negative konsekvenser, pluss at det vil være vanskelig for ham å begrunne en militær operasjon, mener han.

Amerikansk strategi

At USA har gått ut med advarsler om at et russisk angrep mot Ukraina kan være nært forestående, har vekket oppsikt og skapt frykt. Det er til og med snakket konkret om at det kan skje onsdag. Etter dette har en rekke vestlige land begynt å hente sine borgere hjem.

Men at USA går ut med dette er et forsøk på å forstyrre russisk planlegging og hindre militæraksjoner, har flere amerikanske medier meldt. Kilder i Det hvite hus sier til CNN at utspillene og offentliggjøringen av etterretningsopplysninger som normalt holdes hemmelig, har vært nøye koordinert mellom det nasjonale sikkerhetsrådet, etterretningstjenestene og andre sikkerhetstjenester.

Kildene sier at det er tegn til at strategien virker, og at de tror Russlands president Vladimir Putin er blitt tatt på sengen av noen av opplysningene.

– Håpet er at russerne er overrasket over kunnskapen om disse tingene, og at det har en intern reaksjon, sier en vestlig etterretningskilde til CNN.

Ifølge The New York Times er håpet hos USA at det å avsløre Putins planer vil forstyrre dem, muligens utsette en invasjon og kjøpe mer tid for diplomati, eller til og med gi Putin sjanse til å revurdere eventuelle planer. Kilder i Biden-administrasjonen sier ifølge avisen at de også vil gjøre det vanskeligere for Putin å rettferdiggjøre en invasjon med usannheter, og å redusere hans posisjon på den globale scenen og bygge støtte for en kraftigere respons.

– Skaper panikk

Russland har imidlertid hele tiden sagt at de ikke har noen planer om angrep mot Ukraina. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov anklaget i helgen USA for å ville provosere fram en krig i Ukraina da han snakket med USAs utenriksminister Antony Blinken. Ifølge utenriksdepartementet i Moskva understreket Lavrov at «propagandakampanjen» som er iverksatt av USA og allierte land, har som mål å provosere.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har på sin side sagt at påstanden om at Russland kan invadere landet når som helst, er til liten hjelp og kun skaper panikk. Ukrainske myndigheter frykter at uttalelsene bryter ned ukrainernes moral, og at landets økonomi blir skadelidende.

Zelenskyj ba lørdag om faste bevis for at påstandene stemmer.

– All den informasjonen provoserer bare panikk og hjelper oss ikke. Hvis noen har mer informasjon om at det er en 100 prosent sjanse for en invasjon, så kom med det, sa Zelenskyj ifølge NTB.

– Det pågår en sterk informasjonskrig mellom Russland og Vesten, og da spesielt USA, sier Jakub Godzimirski.

– Når USA sier de har pålitelig informasjon om at Russland skal sette i gang en krig, sender USA et budskap om at de har tilgang til gode etterretningskilder i Putins innerste krets, og at de er klare for å informere allierte og publikum om at krigsfaren er overhengende. Men Russland har sagt at de ikke har planer om militære angrep. Så hvis Russland setter i gang med en krigsoperasjon nå, kan det undergrave Russlands troverdighet, siden man gjør noe man har sagt man ikke skal. Samtidig, hvis de ikke setter noe i gang, kan det tolkes dit at Russlands planer ble gjennomskuet av Vesten på grunn av god etterretning, noe som også kan undergrave Russland, sier Godzimirski.

