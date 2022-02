Politiet gikk til aksjon mot demonstranter på bro mellom USA og Canada

Det er ennå ikke klart når broen vil bli åpnet for trafikk igjen, men Windsor-ordfører Drew Dilkins sier han håper det vil skje i løpet av dagen.

– Grenseovergangen vil åpne igjen når det er trygt. Jeg overlater beslutningen om når det skjer til politiet og grensemyndighetene, sier han ifølge New York Times.

Et ukjent antall demonstranter har blitt pågrepet. Tidsfristen en domstol hadde satt for at demonstrantene skulle fjerne seg, løp ut natt til lørdag norsk tid.

Demonstrasjonene ved broen har pågått i snart en uke.

Ambassador Bridge er en viktig handelskorridor mellom USA og Canada, og varer verdt 323 millioner dollar krysser broen hver dag.

