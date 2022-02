Polen forbereder seg på å ta imot ukrainske flyktninger

Det opplyser den polske innenriksministeren Mariusz Kaminski. Myndighetene i Warszawa forbereder en rekke scenarioer, opplyser han.

– Et av dem er at vi forbereder lederne for regionale myndigheter på et mulig innrykk av flyktninger fra Ukraina som, i kjølvannet av en mulig konflikt, vil søke trygghet i landet vårt, sier han i en Twitter-melding.

Ukrainske borgere har i dag muligheten til å besøke Polen og Schengen-området som turister i en periode på opptil 90 dager. Det er fra før mange ukrainske arbeidere i Polen. I desember hadde omkring 300.000 arbeidstillatelse.

Antallet ukrainere som jobber i Polen uten tillatelse, antas å være enda høyere.

