Nesten 100 pågrepet under koronaprotest i Paris

Hundrevis av bilister forsøkte lørdag å kjøre til Paris sentrum for å blokkere trafikken. Bilkolonnen var inspirert av en lignende aksjon i Canada, som har ført til full stans i trafikken ved en grenseovergang mellom USA og Canada.

Tusenvis av demonstranter fra ulike deler av Frankrike deltok i den såkalte «frihetskolonnen». Mange av dem var søndag på vei mot Brussel, der det er planlagt en større demonstrasjon mandag.

Protestene i Frankrike er først og fremst rettet mot bruken av koronapass, som innebærer at bare vaksinerte slipper inn på restauranter og en rekke andre steder.

Rundt 7.000 politifolk har i helgen vært utplassert for å stanse kolonnen, men over 100 kjøretøy greide likevel å ta seg til Champs-Élysées. Der brukte politiet tåregass for å spre demonstrantene.

Ifølge påtalemyndigheten er en av de pågrepne Jérôme Rodrigues, en kjent aktivist i «gule vester»-bevegelsen. De gule vestene samlet tusenvis av mennesker i protest mot myndighetene i slutten av 2018 og begynnelsen av 2019.

