Blinkens rundtur i Stillehavet ble overskygget av Ukraina

Under hele rundreisen har faren for en krig i Ukraina overskygget Blinkens budskap om at USA er innstilt på å demme opp for Kinas innflytelse i Asia og Stillehavet.

Blinken forlot Washington tirsdag og satte først kursen til Melbourne i Australia, der han tilbrakte tre dager og møtte utenriksministrene fra Australia, India og Japan.

Fredag reiste han videre til Fiji for blant annet å ha et virtuelt møte med representanter for 17 stillehavsnasjoner, før han fortsatte til Hawaii, der han sammen med Sør-Koreas og Japans utenriksministre erklærte at de tre landene står samlet i sin kamp for å motstå sikkerhetstrusler i Asia- og Stillehavsregionen.

Ifølge amerikanske tjenestemenn skal turen bidra til å gjøre landene i regionen trygge på at de fortsatt kan regne med USAs engasjement for en region der Kina har ambisjoner om å bli den dominerende makten, både økonomisk, politisk og militært.

– Vil påvirke våre liv

I forbindelse med rundturen har Det hvite hus offentliggjort et 18 sider langt dokument der USA redegjør for sin strategi i det som Biden-administrasjonen nå omtaler som Indo-Stillehavsregionen.

– Denne strategien gjenspeiler den grunnleggende sannheten om at det som skjer i denne regionen, kommer til å forme livet til amerikanerne og folk i andre deler av verden mer enn noe annet sted i verden, sa Blinken da han avsluttet rundreisen i Honolulu lørdag.

Blinken har imidlertid først og fremst måttet svare på spørsmål om Ukraina under pressekonferansene han har holdt, selv om målet først og fremst var å snakke varmt om USAs engasjement for regionen. For journalistene var det viktigere å få ham til å kommentere USAs advarsel om at Russland kan angripe Ukraina når som helst.

Han har også måttet holde kontakten med sin russiske motpart Sergej Lavrov, som del av det intense telefondiplomatiet som har foregått for å trappe ned den svært anspente situasjonen mellom Russland og USA.

Lover mer penger

Blinkens formål med turen har imidlertid blitt tatt godt imot av USAs allierte i regionen.

Under besøket i Fiji sa Blinken blant annet at USA vil bruke mer penger på å støtte øynasjonene i Stillehavet, og at USA vil gjenetablere sin ambassade på Salomonøyene, som har vært nedlagt i nesten 30 år.

På møtet med utenriksministrene fra Australia, Japan og India i Melbourne ble det diskutert å utvide samarbeidet til flere områder. Landene har arrangert felles marineøvelser, nå skal samarbeidet også gjelde klimaendringer, cybersikkerhet og koronavaksiner.

Ifølge forskeren Jonathan Pryce ved Lowy-instituttet i Australia viser reisen at USA er klart bekymret for Kinas økende innflytelse i regionen. Han kaller Blinkens besøk for «ganske viktig».

Ber Nord-Korea om dialog

Ukraina-krisen var også tema under samtalene med Sør-Koreas utenriksminister Chung Eui-yong og Japans utenriksminister Hayashi Yoshimasa i Honolulu ettersom en eventuell krig i Ukraina også kan påvirke økonomien i Asia.

Men de asiatiske stormaktene var mer opptatt av trusselen fra Nord-Korea og landets atomvåpenprogram, og de vil at USA gjør mer for å bringe landets leder Kim Jong-un til forhandlingsbordet. Nylig har Nord-Korea gjennomført sju tester av ballistiske raketter, noe som har skapt stor uro i Sør-Korea og Japan.

– Jeg ønsker å understreke at vi ikke har noen fiendtlige intensjoner overfor Nord-Korea. Vi er fortsatt åpne for en dialog uten betingelser, sa Blinken, som kalte rakettestene for en provokasjon.

I en felles uttalelse skriver de tre landene at Nord-Korea må slutte med sine ulovlige aktiviteter og i stedet engasjere seg i en dialog.

