USA trekker tilbake styrker fra Ukraina

Det amerikanske forsvarsdepartementet meldte lørdag at USA trekker ut 160 medlemmer av Floridas nasjonalgarde, som skal overføres fra Ukraina til et annet sted i Europa som en forholdsregel.

De amerikanske soldatene har vært i Ukraina siden november som militære rådgivere.

Pentagon understreker at forflytningen ikke betyr at USAs vilje til å støtte ukrainske styrker endres. Pentagon opplyser også at USAs forsvarsminister Lloyd Austin har snakket på telefon med Russlands forsvarsminister Sergej Shoigu lørdag for å diskutere den russiske styrkeoppbyggingen langs Ukrainas grenser. President Joe Biden skal snakke med Russlands president Vladimir Putin senere lørdag.

