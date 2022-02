Kreml: Putin og Biden enige om å fortsette dialogen

Ukraina-krisen var temaet for en timelang telefonsamtale mellom de to lederne lørdag. USA advarte fredag i skarpe ordelag om muligheten for en russisk invasjon av Ukraina, noe som avvises blankt fra russisk side.

– Hysteriet har nådd en topp, sier Putins utenrikspolitiske rådgiver Jurij Usjakov.

Vestlige militæreksperter har advart om at Russland nå har alle styrkene de trenger for å invadere Ukraina på plass langs landets grenser, og det pågår en stor felles militærøvelse med Hviterussland.

I en telefonsamtale med Frankrikes president Emmanuel Macron tidligere lørdag sa Putin at anklagene om at Russland vil invadere Ukraina er «provoserende spekulasjoner».

