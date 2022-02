Støre åpen for økt norsk nærvær i Øst-Europa

Av Marie De Rosa/NTB

– Kombinasjonen av energi og militær mobilisering utgjør den mest alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen siden den kalde krigen, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), som fredag er på havtoppmøtet «One Ocean» i Brest i Frankrike.

Der skal han blant annet møte den franske presidenten Emmanuel Macron, som den siste uken har drevet skytteldiplomati mellom Ukraina og Russland i et forsøk på å stabilisere den spente situasjonen i Øst-Europa.

Nato frykter en russisk invasjon i Ukraina, noe russerne på det sterkeste har avvist – tross troppeforflytninger til grensen.

– Farlig situasjon

Torsdag startet Russland en ti dager lang militærøvelse med Hviterussland, noe Natos generalsekretær Jens Stoltenberg har kalt «et farlig øyeblikk for europeisk sikkerhet».

Støre er tydelig på at det som har skjedd inn mot helgen er en militær opptrapping.

– Det er en farlig situasjon når du får militær mobilisering og høy øvelsesaktivitet mellom parter som står politisk mot hverandre, tett på. Historien har vist at militære øvelser kan brukes som opptakt til invasjon, press eller annen militær konfrontasjon, sier Støre til NTB på et privatfly på vei til Brest fredag morgen.

Vurderer bidrag

Ifølge statsministeren gjør regjeringen fortløpende vurderinger av om Norge skal bidra med støtte til allierte i Europa.

– Det er eventuelt snakk om et samarbeid med baltiske land i en nordisk-baltisk kontekst, sier Støre.

Norge har i dag en kontingent i Litauen, men har foreløpig ikke sendt forsterkninger, slikt blant annet Danmark og Frankrike har gjort.

– Er det aktuelt for Norge å styrke tilstedeværelsen i Øst-Europa?

– Vi utelukker ikke det. Vi følger det nøye, sier Støre.

Han gjør det samtidig tydelig at Norge ikke kommer til å sende våpen til Ukraina. Det har også Utenriksdepartementet tidligere slått fast overfor NTB.

– Norge selger ikke våpen til land der det er krig, sier Støre.

Øyne og ører i nord

For Norge er det viktig å være Natos øyne og ører i nord, sier Støre, som forteller at Norges erfaringer i nord er blitt møtt med interesse både i USA og Europa.

– Det er viktig å vise til at Norge har erfaringer med naboskap til Russland, som har sikret lav spenning og løsning av små og store problemer ved grensen og til havs, sier Støre.

Han understreker at det er viktig at Europa og Nato står samlet fremover og står opp for de samme verdiene.

– Det handler om alle staters rett til sikkerhet i forhold til andre stater. Det gjelder også Russlands rett til å oppleve sikkerhet og samarbeid i Europa. Det er den gjensidige sikkerheten som kjennetegner Europa, sier Støre og fortsetter:

– Det å påvirke andre land med militære trusler må avvises.

