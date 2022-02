Møtemaraton for Støre – sist ut er Macron

Etter hektisk møtevirksomhet på formiddagen, etterfulgt av en sterkt forsinket lunsj, fant statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og president Emmanuel Macron sammen til et bilateralt møte like før klokken 16.00 på havtoppmøtet One Ocean i Brest i Frankrike.

Dette er første gang Støre møter Macron i rollen som statsminister.

På dagsordenen står blant annet Ukraina-krisen, fortalte Støre dagen før møtet.

– Presidenten har akkurat vært på reise i Moskva og Kiev, og vi vil diskutere den svært alvorlige situasjonen i og rundt Ukraina. Vi har et felles sterkt ønske om at denne konflikten kan løses på fredelig vis, sa Støre.

I et intervju med NTB tidligere på dagen åpnet statsministeren for økt norsk nærvær i Øst-Europa.

– Vi utelukker ikke det. Vi følger det nøye, sier Støre.

Også klima blir et viktig tema når de to statslederne møtes.

Støre valgte å fremheve Norges rolle som olje- og gassnasjon da han deltok i en panelsamtale på toppmøtet. I salen satt en rekke verdensledere og toppolitikere fra ulike verdenshjørner.

Han ga også honnør til Frankrike, som fredag kunngjorde at landet blir medlem av det internasjonale høynivåpanelet for en bærekraftig havøkonomi, som Støre leder.

Tidligere fredag møtte Støre USAs klimautsending John Kerry, Egypts president Abdel Fattah al-Sisi og Ghanas president Nana Addo Dankwa Akufo-Addo.

