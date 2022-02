Læreren nektet å si «hen», eleven får 150.000 i erstatning

I starten av skoleåret ble skoleledelsen og lærerne informert om at eleven ønsket å bli tiltalt med det kjønnsnøytrale pronomenet «hen». Eleven identifiserer seg som ikke-binær, altså verken han eller hun, og kom flyttende til den ikke navngitte skolen et sted i Midt-Sverige et stykke uti utdanningsløpet.

Elevens lærer ved nektet imidlertid å kalle eleven hen. Selv om hun fikk tilsnakk av rektor, brukte læreren andre pronomen om eleven i mer enn en skoletermin.

150.000

Nå har den svenske Diskrimineringsombudsmannen, DO, behandlet elevens klage. DOs konklusjon er at skolen har diskriminert eleven, og at den derfor skal betale eleven 150.000 svenske kroner i erstatning.

[ Pedofili er en seksuell legning på linje med homofili, mente mannen på nær femti som tok Vanessa (13) som sin «elskerinne». Nå er hun voksen, og har tatt sin hevn ]

Lærers ansvar

Skoleadministrasjonen har overfor DO sagt seg enig i at eleven er blitt utsatt for diskriminering, og at situasjonen pågikk for lenge.

[ Noen får bedre rente på boliglånet enn andre. Hvorfor? (+) ]

Diskrimineringsombudsmannen utdyper:

– At en lærer, mot en elevs uttrykte vilje, bevisst lar være å bruke det pronomenet som eleven identifiserer seg med, er en alvorlig form for trakassering, og noe som en rektor umiddelbart må se til å få slutt på. I skolen skal alle elever kjenne seg trygge og respekterte og ikke utsettes for diskriminering. Det er særlig viktig at lærere følger og formidler dette verdigrunnlaget, sier DOs sakfører, Isabelle Arsova, i en pressemelding fra Diskrimineringsombudsmannen.

Skolen har ennå ikke vedtatt erstatningssummen på 150.000 kroner. Nekter de å betale, tas saken videre til svenske Tingretten.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen