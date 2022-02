Amerikanske politikere: – Biden gir bort crackpiper verdt millioner

– Myndighetene skal bruke 30 millioner amerikanske dollar - godt over 250 millioner norske kroner – på crackpiper, lød budskapet fra flere sentrale republikanske politikere denne uka.

«Bidens krimpolitikk: Crackpiper til alle. Hva kan gå galt?» spurte for eksempel Ted Cruz, som representerer Texas, i en ironisk tweet.

Biden crime policy:



Crack pipes for all.



What could go wrong? https://t.co/4uxs1uZrIz — Ted Cruz (@tedcruz) February 8, 2022

Andre republikanske politikere fikk det til å virke som at de amerikanske sentrale myndighetene skal begynne å sende ut gratis røykeutstyr for narkotika til tilfeldige borgere:.

– De sikter seg særlig inn på minoritetene, påsto Marco Rubio, en republikansk senator fra Florida, mens den republikanske senatoren Marsha Blackburn fra Tennessee ifølge The Washington Post sa at hun ville jobbe for å blokkere sentrale myndighetens inntekter fram til mars dersom President Bidens folk ikke garanterte at han ikke vil bruke en eneste dollar på crackpiper.

Tryggere brukerutstyr

Å sende tilfeldige borgere gratis piper til å røyke crack, meth, kokain eller andre former for narkotika har imidlertid aldri vært Biden-regjeringens plan, prøvde Biden og hans folk å forklare. Selvsagt ikke.

[ Noen får bedre rente på boliglånet enn andre. Hvorfor? (+) ]

Det som faktisk hadde skjedd, var at Helsedepartementet hadde satt av 30 millioner dollar til en statlig kampanje for å gjøre narkotikamisbruk mindre skadelig. En del av kampanjen er å dele ut rene sprøyter og annet brukerutstyr. Men crackpiper, som oftest er av glass, er på ingen måte nevnt spesifikt, og vil høyst sannsynlig aldri bli prioritert av organisasjonene som mottar midler via kampanjen.

Pengene skal også brukes til medisiner som virker som motgift om noen er i ferd med å overdose på visse rusmidler, og til helsehjelp for rusmisbrukere, inkludert prevensjon, hiv-tester, og vaksiner mot hepatitt A og B.

[ Unge låser seg inne på rommet, og orker ikke å henge med andre. Hva skjer? (+) ]

Mange overdoser

Bakgrunnen for Biden-kampanjen for tryggere narkotikabruk, er rekordmange overdosedødsfall i USA de siste årene.

– Selvsagt vil vi helst at alle som er avhengige, skal slutte med narkotika for alltid. Men om vi ikke kan få til det, bør vi være glade for at vi i det minste kan redusere bruken, og redusere skaden rusmisbrukeren påfører seg selv og folk rundt seg, sier Keith Humphreys, som er forsker ved Stanford Universitys medisinutdanning, til The Washington Post.

[ Pedofili er en seksuell legning på linje med homofili, mente mannen på nær femti som tok Vanessa (13) som sin «elskerinne». Nå er hun voksen, og har tatt sin hevn ]

Hindre sykdom

President Joe Bidens pressetalskvinne, Jen Psaki, sa også at de republikanske kritikernes twitter-krig mot crackpiper, bomma på målet:

– Røykeutstyret pengene kan brukes på, vil typisk inneholde desinfeksjonsmiddel og salver som bedrer hygienen og senker risikoen for overføring av sykdommer som HIV og hepatitt, sa hun på en pressekonferanse i Det hvite hus.

Både hun og representanter for flere av organisasjonene som arbeider for at narkotika skal ta færre liv i USA, har samme konklusjon:

– Republikanerne fyrer opp folk med vilje. De forstår egentlig at ingen skal bruke 30 millioner dollar på crackpiper.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---