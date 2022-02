Storbritannia mener Russland må trekke styrkene tilbake fra Ukrainas grenser

– Vi må se at styrkene og det militære utstyret som er utstasjonert ved den ukrainske grensen blir flyttet til et annet sted, for slik det er nå står de i en veldig truende stilling, sa Truss på en pressekonferanse i Moskva.

Truss møtte Russlands utenriksminister Sergej Lavrov for å snakke om situasjonen rundt Ukraina.

– Lavrov har i dag sagt til meg at Russland ikke har planer om å invadere Ukraina, men vi trenger å se at disse ordene blir fulgt opp av handlinger, understreket Truss.

Lavrov sa på sin side at han var skuffet over samtalene torsdag, og gjentok at russiske sikkerhetsbekymringer ikke blir tatt på alvor.

