Pengegiver har fått nok

John Armitage, som har gitt mer enn tre millioner pund, tilsvarende om lag 35 millioner kroner, til det konservative partiet, sier til BBC at det er for sent å snu for Johnson, og at han bør gå av. Han vil ikke gi mer penger til partiet slik det står nå.

Johnson har vært under stadig større press etter en opptreden i Underhuset i forrige uke, der han beskyldte Labour-leder Keir Starmer for ikke å ha rettsforfulgt den nå avdøde TV-personligheten Jimmy Savile da Starmer var leder for påtalemyndigheten i Storbritannia. Savile er etter sin død blitt anklaget for en rekke grove overgrep mot barn.

Politiet måtte beskytte Labour-leder Keir Starmer mot demonstranter som ropte mot ham denne uka. (CONOR NOON/Reuters)

Johnson ble sterkt kritisert for å legge fram ubegrunnede påstander og gi dem legitimitet ved at de kommer fra statsministerens munn. Mandag denne uka, en uke etter Johnsons påstander, måtte Keir Starmer hjelpes inn i en politibil i nærheten av parlamentet fordi han ble omringet av en gruppe demonstrerende vaksinemotstandere, hvorav enkelte ropte «forræder», «Jimmy Savile» og «pedofil».

Medarbeider sluttet

– Det er latterlig sladder som fyres opp under av troll på høyrefløyen, har Keir Starmer selv sagt om påstandene.

Johnson er blitt beskyldt for å fyre opp under konspirasjonsteorier som florerer i enkelte kretser, om en elite som beskytter pedofile, og som enkelte har bitt på.

Statsministeren tok avstand fra trakasseringen Starmer ble utsatt for mandag denne uka, og har kalt det «absolutt skammelig». Han har også sagt at han forstår at Starmer ikke personlig hadde noe med avgjørelsene rundt Savile-saken å gjøre. Men han har ikke sagt unnskyld for påstanden han selv kom med i Underhuset.

Onsdag var Boris Johnson i statsministerens spørretime i Underhuset i parlamentet.

Det er ikke bare politiske motstandere som har reagert. Flere partifeller har tatt avstand fra uttalelsene.

Uttalelsene fra Johnson, og at han senere ikke ville unnskylde, var den direkte årsaken til at Johnson i forrige uke oppsiktsvekkende mistet en av sine nærmeste medarbeidere, Munira Mirza. Hun hadde i 14 år jobbet for Boris Johnson, både i regjeringen og da han var ordfører i London, men trakk seg som sjef for politikk-enheten ved regjeringskontoret.

I Underhuset i forrige uke sa Johnson at Starmer hadde brukt «det meste av perioden på å rettsforfølge journalister i stedet for å rettsforfølge Jimmy Savile» mens han var leder for påtalemyndigheten. Men Starmer hadde ingen personlig rolle i avgjørelser rundt dette.

Labour-leder Keir Starmer. (AFP/AFP)

Munira Mirza viste til dette i et avskjedsbrev som ble beskrevet som knusende for Johnson. Hun mener det var galt av Johnson å antyde at Starmer var personlig ansvarlig for at Jimmy Savile slapp straff, og sier at til tross for at hun ba Johnson om å si unnskyld, ville han ikke gjøre det.

– Du er en bedre mann enn mange av dine kritikere noen gang vil forstå, noe som gjør det så vanvittig trist at du ville nedlate deg til å komme med en skamløs beskyldning mot opposisjonens leder. Fortsatt håper jeg du vil komme fram til å si unnskyld for en alvorlig feilvurdering som ble gjort under stort press. Jeg vet at det ikke ligger i vår politiske kultur å få tilgivelse når man sier unnskyld, men det er likevel det rette å gjøre. Det er ikke for sent for deg, men jeg beklager, det er for sent for meg, skrev Mirza.

Giver sier stopp

Foranledningen til det hele er at Boris Johnson kjemper for sitt politiske liv i den såkalte «partygate», avsløringene om en rekke sammenkomster i teamet rundt ham under lockdown. Uttalelsene hans mot Starmer falt da Johnson kom til Underhuset for å kommentere deler av rapporten av granskningen i denne saken, som da hadde kommet ut. Granskningen er ledet av byråkraten Sue Gray, men rapporten er ikke publisert i sin helhet fordi det også pågår en politietterforskning.

Saken har ført til spekulasjoner om hvorvidt partiet vil holde et mistillitsvotum mot Johnson. Enn så lenge avventer de fleste i partiet politietterforskningen, men spørsmålet er hva som skjer når den blir klar: Vil Boris Johnson bli kastet av sine egne? Det siste bråket rundt uttalelsene om Starmer har bare gjort det verre for Johnson.

Nå er det ikke bare partifeller, men også pengegivere, som har reagert. At John Armitage nå ikke vil gi mer penger, har ført til spekulasjoner rundt hvorvidt andre givere vil gjøre det samme, noe som kan forverre situasjonen for partiet.

