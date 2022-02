Tsjekker etterforskes etter å ha kjørt i 417 km/t på tysk motorvei

Påtalemyndigheten i Stendal nordøst i Tyskland har tatt over saken og venter på å få oversendt all dokumentasjonen, sier en talsperson. Hittil har lokalt politi tatt seg av etterforskningen.

Selv om deler av det tyske veinettet ikke har noen fartsgrense, er det ikke helt fritt fram. Kappkjøring, ulovlige billøp samt «grovt irregulær og uaktsom kjøring i upassende hastighet» er ikke tillatt.

Radim Passer er foreløpig siktet for å ha bedrevet et ulovlig billøp, noe loven åpner for selv om han ikke kappkjørte med andre enn seg selv. Han risikerer opptil to år i fengsel.

Tsjekkeren skal ha lagt ut en video fra bilturen i januar, der speedometeret altså viste 417 kilometer i timen. Selv mener han kjøringen var forsvarlig og takker Gud for at det var gode forhold, som gjorde det lett å oppnå den ekstreme hastigheten.

– Det er god sikt, og bilen har en bremseevne som gjør det mulig, sier han ifølge nettstedet 24newsrecorder.

