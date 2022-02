Putin sier Russland er klar for kompromiss etter møtet med Macron

Etter et nesten fem timer langt møte i Kreml, møtte de to presidentene pressen på en felles pressekonferanse etter midnatt natt til tirsdag, Moskva-tid.

Begge sa de hadde håp om at man kan finne en løsning på den verste krisen mellom Russland og Vesten siden den kalde krigen.

Putin takket Macron gjentatte ganger for å ha kommet til Moskva, og sa at den franske lederen hadde lagt fram flere forslag som er verdt å se nærmere på.

– Et antall av hans ideer og forslag er mulige som grunnlag for ytterligere skritt, sa Putin, og la til:

– Vi skal gjøre alt vi kan for å finne kompromisser som passer alle.

Ingen er vinner dersom det bryter ut krig på det europeiske kontinentet, uttalte Putin videre.

Den russiske presidenten kom ikke med noen detaljer knyttet til forslagene som Macron presenterte på mandagens møte, men sa at de to lederne skal snakke på telefon tirsdag etter at Macron har møtt Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Macron sa at han la fram forslag om «konkrete sikkerhetsgarantier», og at Putin i mandagens møte hadde forsikret ham at Kreml er klar til å se på forslaget.

Macrons kontor i Paris opplyser at forslaget inkluderer et løfte fra begge parter om å ikke foreta noen nye militære handlinger, å etablere en ny strategisk dialog, og forsøk på å gjenopplive fredsprosessen i Ukraina.

Minsk-avtalen

Presidentene diskuterte den eksisterende fredsplanen for Donbass-regionen, som består av de selverklærte folkerepublikkene Donetsk og Lugansk i Øst-Ukraina, som et skritt mot nedtrapping i Ukraina-krisen. Putin tok til orde for at Ukraina må implementere den såkalte Minsk-avtalen fra 2015.

Denne fredsplanen har så langt blitt ignorert av Ukrainas lederskap, hevdet Putin på pressekonferansen. Han sa at dialog mellom Kiev og lederne i utbryterregionene Lugansk og Donetsk er nødvendig.

– Fra mitt ståsted er det opplagt at de nåværende myndighetene i Kiev følger en kurs som går ut på å avvikle Minsk-avtalen, sa Putin.

Putin anklaget også Ukraina for brudd på menneskerettighetene, blant annet undertrykkelse av innfødte som har russisk som morsmål, restriksjoner mot mediene og tiltak mot opposisjonsfigurer.

Putin ba Macron ta opp disse temaene i tirsdagens møte med Zelenskyj i Kiev.

Etter maratonmøtet med Putin, sa Macron at han ser muligheter for en diplomatisk løsning i Ukraina-krisen. Fredsplanen for Donbass-regionen må implementeres fullt ut, uttalte Macron.

Dette innebærer krav om handling fra Ukraina, slo den franske presidenten fast.

Konflikten må løses slik at EU og Russland kan bedre forholdet seg imellom, la Macron til.

– Vår plikt er å fortsette å samarbeide, sa han.

Putin-kritikk mot Vesten

Macron pekte på nødvendigheten for å finne konkrete tiltak som kan dempe spenningen i ukene som kommer, og han sa det må skje i samarbeid med Ukraina, EU og USA.

Samtaler, blant annet i det såkalte Normandie-formatet – et forhandlingsforum som består av representanter for Frankrike, Tyskland, Russland og Ukraina, skal fortsette.

– Vi er klar over alvoret i situasjonen, påpekte Macron.

Putin avviste på nytt at Russland handler aggressivt, til tross for frykt fra Vesten om en mulig invasjon i Ukraina etter at Russland har plassert titusener av soldater nær Ukrainas grense.

– Det er ikke vi som flytter oss mot Natos grenser, sa Putin i en henvisning til Natos styrkeforflytninger østover i Europa.

Putin hevdet at det er Vesten som bruker den spente situasjonen i Ukraina som del av en antirussisk politikk. Russland kritiseres for å flytte styrker innenfor sine egne grenser, mens den ukrainske hæren finansieres og forsynes med våpen fra utlandet, uttalte Putin.

De to presidentene hilste uformelt på hverandre da de møttes mandag. Møtet var det første mellom dem på over to år. Men de har opprettholdt kontakten underveis, påpekte Putin. De siste dagene har de snakket tre ganger på telefon.

Hektisk diplomati

Etter Macrons besøk i Ukraina tirsdag, drar han videre til Tyskland der han skal møte statsminister Olaf Scholz i Berlin, som da har kommet tilbake fra mandagens besøk hos USAs president Joe Biden i Det hvite hus. Der forsikret Biden at Tyskland og USA er samkjørt i synet når det gjelder å konfrontere russisk aggresjon langs grensen til Ukraina.

– Det vil ikke lenger være noen Nord Stream 2 dersom russiske stridsvogner og soldater går inn i Ukraina, sa Biden, som truer med å stenge gassledningen som knytter Russland til Tyskland dersom russiske styrker invaderer Ukraina.

Scholz var like tydelig.

– Vi har forberedt en rekke sanksjoner. Det er viktig at vi gjør dette sammen. Vi kommer til å samarbeide, sa den tyske gjesten.

Mens Scholz var i Washington mandag, var hans utenriksminister Annalena Baerbock på besøk i Kiev, sammen med hennes tsjekkiske, slovakiske og østerrikske motparter på et to dager langt besøk.

Scholz skal på sin side til Moskva og Kiev i neste uke for å møte henholdsvis Putin og Zelenskyj.

