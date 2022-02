Økt press mot Johnson etter krass anklage mot Labour-leder

Presset mot Johnson øker etter mandagens hendelse, der opposisjonslederen måtte hjelpes inn i en politibil i nærheten av Parlamentet. En av demonstrantene anklaget ham for å beskytte pedofile, mens andre ropte «forræder» og kritiserte ham for å støtte koronavaksinering og for ikke å ta parti med vanlige arbeidsfolk.

Hendelsen skjedde mandag, en uke etter at statsminister Boris Johnson i en debatt i Parlamentet anklaget Starmer for ikke å ha rettsforfulgt Jimmy Savile.

Savile var en TV-kjendis som etter sin død ble anklaget for å ha forgrepet seg mot hundrevis av jenter og unge kvinner. Avsløringene kom i 2013 mens Starmer jobbet som riksadvokat. Senere har han beklaget at rettsvesenet ikke forfulgte saken.

Starmer hadde selv ingenting med saken å gjøre.

Flere har trukket seg

Etter Johnsons uttalelse har en rekke av Johnsons medarbeidere trukket seg i protest. Tirsdag krevde flere av partifellene hans nok en gang at han må beklage beskyldningen mot Starmer.

– Statsminister – be om unnskyldning, vær så snill, skriver den konservative parlamentarikeren Tobias Ellwood på Twitter.

– Vi sier vi er alle parlamenters mor. Ikke la oss drive mot en Trump-lignende politisk stil slik at det blir normen. Vi er bedre enn det, skriver han videre.





– Fordømmer demonstranter

Johnson nekter imidlertid å beklage uttalelsen og argumenterer med at det ikke er hans skyld at en mobb forsøker å angripe opposisjonslederen. I en Twitter-melding fordømmer han imidlertid demonstrantenes oppførsel som «uverdig» og «helt uakseptabel».

Samtidig forsøker regjeringen å svekke koblingen mellom Johnsons verbale angrep mot Starmer og demonstrantens oppførsel.

– Jeg tror ikke du kan si at det er derfor det skjedde, sier teknologiminister Chris Philp til Sky News og viser til at også andre politikerne er blitt utsatt for lignende hendelser.

Mistillit i brev

Men episoden synes å ha økt ubehaget som mange av Johnsons partifeller føler etter statsministerens uttalelse.

Ellwood er én av 13 konservative parlamentarikere som har sendt et brev til den såkalte 1922-komiteen til Det konservative partiet for å uttrykke mistillit til Johnson. Denne komiteen organiserer ledervalg i partiet. Det antas at flere har sendt lignende brev uten å ha offentliggjort dem.

Hvis minst 54 av de 360 konservative parlamentarikerne skriver slike brev til komiteen, kan det presse fram et partiledervalg.

