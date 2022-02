Nye runder i retten for Aleksej Navalnyj

Navalnyj (45) soner i dag en dom på 2,5 år i en russisk fangeleir for brudd på meldeplikten etter en tidligere betinget dom.

En domstol i Moskva opplyste tirsdag at det blir nye rettsmøter knyttet til flere andre tiltaler mot Navalnyj. En av dem dreier seg om angivelig underslag fra organisasjonene hans. Strafferammen her er ti års fengsel.

I tillegg risikerer han seks måneders fengsel for å ha vist forakt for retten under rettssaken mot ham i fjor.

Videre risikerer Navalnyj opptil ti års fengsel for påstått ekstremisme. Etterforskningen av denne saken ble igangsatt i fjor.

15. februar skal det holdes rettsmøter knyttet til anklagene om underslag og forakt for retten. De vil foregå i fangeleiren utenfor Moskva, ifølge Navalnyjs advokat Olga Mikhajlova.

I 2020 ble Navalnyj forgiftet og deretter sendt til Tyskland for behandling. Selv hevder han at det var russiske myndigheter som sto bak forgiftningen, noe regjeringen i Moskva avviser.

I en periode lå han i koma på et sykehus i Berlin – noe som var årsaken til at han ikke fikk meldt seg jevnlig for politiet og senere ble dømt til 2,5 års fengsel.

