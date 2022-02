Skoleklasse knivranet i Västerås i Sverige

Politiet fikk klokken 13.36 mandag melding fra Rudbeckianska gymnasiet i Västerås om at flere personer ranet skolen for elektronikk hvorpå de deretter forlot stedet.

Ifølge Aftonbladets opplysninger skal to væpnede personer ha gått inn i et klasserom og ranet elevene for datamaskinene deres under knivtrussel. De skal deretter ha løpt fra stedet mens lærerne løp etter dem.

Ingen personer skal ifølge politiet ha blitt skadd i hendelsen.

– Det har vi ikke fått opplysninger om. Vi har flere patruljer som jobber på stedet, sier talsperson Tobias Ahlén for politiet til Aftonbladet.

En rektor ved skolen bekrefter at en av deres klasser ble utsatt for et ran.

– Det stemmer og det er veldig urolig her. Vi holder på med å håndtere hendelsen og ta vare på elevene, sier fungerende rektor Åsa Kihlström Hägg.

