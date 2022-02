Paven kan ikke forklare hvorfor Gud lar barn lide

Uttalelsen kom i pavens første TV-intervju søndag med journalisten Fabio Fazio.

– Jeg har ingen forklaring på det. Jeg har min tro og forsøker å elske min far, Gud. Men hvorfor barn lider, det har jeg ingen svar på, svarte 85-åringen på Fazios spørsmål om hvorfor Gud lar barn ha det vondt.

Frans sa også at sladder og mobbing er blant de største farene i samfunnet, og fordømte aggressiviteten som finnes enkelte steder i samfunnet.

– Jeg tenker på skolene, på mobbing, sa paven.

Paven insisterte også på at flyktninger og migranter må tas imot og bli integrert. Han viste til situasjoner der redningsskip har plukket opp migranter fra Middelhavet for så å bli nektet å legge til kais av europeiske land.

– Alle land må si hvor mange migranter de kan ta imot, sa paven, og oppfordret landene til å vise mer solidaritet.

– Dette er et internt politisk problem, sa han videre. Programlederen spurte ham videre om krisen på grensa mellom Russland og Ukraina, men paven ville ikke si mer enn at «krig alltid er destruksjon».

Det var også mer lettbeinte øyeblikk i det timelange intervjuet. Paven ble nylig observert i en platebutikk i Roma. Frans sa at han liker klassisk musikk veldig godt, og at han også er svak for tango.

En «som ikke danser tango, er ikke fra Buenos Aires», sa han.

Han ble også spurt om han følte seg ensom, og om han har venner.

– Venner gir meg styrke. Jeg har bare noen få, men de er nære og ekte venner, svarte paven.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen