Borrell: Europas verste stund siden den kalde krigen

– Ingen stiller opp 140.000 tungt bevæpnede soldater langs grensen mot et land uten at det fremstår som en alvorlig trussel. De er ikke der for å drikke te, sier EUs Josep Borrell på en felles pressekonferanse med Antony Blinken.

– Slik jeg oppfatter det, opplever vi den farligste stunden for Europas sikkerhet siden en kalde krigen tok slutt.

Både USA og EU har truet med kraftige sanksjoner dersom Russland invaderer nabolandet, noe russerne avviser at de planlegger.

– Jeg tror ikke president Putin har tatt en avgjørelse, men han har bygget opp en kapasitet til å handle raskt dersom han skulle ønske det, noe som vil få fryktelige konsekvenser for Ukraina, for Russland og for oss alle, sier den amerikanske utenriksministeren.

Både han og Borrell understreker samtidig at det drives intenst diplomati for å finne en fredelige løsning.

– Vi tror det fortsatt er mulig å finne en diplomatisk vei ut av krisen. Vi håper på det beste, men forbereder også på det verste, oppsummerte Borrell.

