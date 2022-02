Australia åpner grensa for turister om to uker

– Betingelsen er at man må ha fått to vaksinedoser for å komme til Australia. Det er regelen. Alle ventes å følge den, sier statsminister Scott Morrison ifølge kringkasteren ABC.

Innenriksminister Karen Andrews sier at uvaksinerte fortsatt må søke om unntak for å komme til Australia, og deretter gå i karantene på hotell, om de får tillatelse til å entre landet.

Australia har under store deler av pandemien vært helt stengt, men de siste månedene har statsborgere og folk med permanent oppholdstillatelse kunne reise fritt inn og ut av landet.

Det samme har en stund vært gjeldende for internasjonale studenter og personer med spesielt arbeidsvisum, så lenge de er vaksinert mot covid-19.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen