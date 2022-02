USA: Russland har bygget opp 70 prosent av styrkene de trenger for fullskala invasjon av Ukraina

I løpet av de siste to ukene har antall taktiske bataljoner i grenseregionen økt fra 60 til 83, og ytterligere 14 er på vei, sier to anonyme tjenestepersoner til nyhetsbyrået.

Når det kommer til tidspunktet for en eventuell invasjon, mener tjenestepersonene at forholdene vil ligge best til rette for transport av militærenheter fra rundt midten av februar og til utgangen av mars. Det, kombinert med det voksende antallet russiske styrker i nærheten av Ukraina, kan bety at vinduet for diplomati er i ferd med å lukkes, heter det.

Amerikanerne legger ikke fram noen beviser for å bygge opp under anslaget av den russiske styrkeoppbyggingen.

Russland har samlet mer enn 100.000 styrker i nærheten av grensa. Russerne sier de ikke planlegger å invadere naboene i sørvest, og krever sikkerhetsgarantier fra USA og Nato, deriblant et løfte om at Ukraina aldri vil kunne bli Nato-medlem.

Tjenestepersonene mener at Kiev vil falle innen et par dager om Russland invaderer, og at en fullskala invasjon vil føre til at Ukraina mister mellom 5.000 og 25.000 soldater, mens Russland mister mellom 3.000 og 10.000. De sivile tapene anslås til mellom 25.000 og 50.000.

Invasjonen vil også drive millioner av mennesker på flukt, heter det.

