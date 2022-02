Har nådd 41 prosent i sitt «Black Alien»-prosjekt

Sist franskmannen Anthony Loffredo vakte reaksjoner var i november. Da hadde han kappet av seg flere fingre for å lage seg klør, i stedet for hender. Fra før er han nærmest dekket i tatoveringer, og han har fjernet deler av nesa, leppa og ørene, og han har fått operert inn implantater under huden på hodet og flere andre steder på kroppen, for å endre utseendet sitt totalt.

Denne gangen er det tennene som har fått en overhaling, noe han delte med følgerne sine på Instagram-siden Black Alien Project Evolution i går.





Fargerik

For selv om det meste av kroppen er dekket i svart blekk, har nå både de spissede tennene hans og den splitta tungen fått klare, sterke farger: Tennene er blå, tunga er limegrønn.

33-åringen annonserer med dette at han har nådd 41 prosent av forvandlingen sin.

Samtidig legger han også ut at han har kommet 1 prosent på vei til sin re-forvandling. Hva dette skal være, kan man bare gjette seg til.

Målet hans med «Black Alien»-prosjektet er imidlertid å gjennomgå en total forvandling.

Han har også sagt tidligere at ønsker fjerne all hud på kroppen, for å erstatte det med metall.













