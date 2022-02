– Totalt sammenbrudd

– Beklager, det er for sent for meg, skriver Munira Mirza i sitt avskjedsbrev til statsminister Boris Johnson.

Torsdag kveld var det klart at fire sentrale personer i teamet rundt statsministeren trakk seg, men det var særlig avskjeden fra Munira Mirza som har vekket oppsikt. I 14 år har hun jobbet for Boris Johnson, både i regjeringen og da han var ordfører i London. Nå har hun trukket seg som sjef for politikk-enheten ved regjeringskontoret.

«Boris’ hjerne»

Avskjeden til Munira Mirza skiller seg svært fra de tre andre avgangene, mener politisk redaktør Laura Kuenssberg i BBC.

– I over ti år har hun vært en av Boris Johnsons ekte politiske venner, beskrevet som Boris’ hjerne av en tidligere kollega. Hennes valg om å ta et offentlig standpunkt etter å ha vært lojal under så mange kontroverser sender et klart og tydelig budskap – selv en av statsministerens nærmeste støttespillere mener det er nok nå, skriver Kuenssberg i en analyse.

Boris Johnson kjemper for sitt politiske liv i den såkalte «partygate», avsløringene om en rekke sammenkomster i teamet rundt ham under lockdown. Denne uka kom deler av rapporten av granskningen ledet av byråkraten Sue Gray ut, som slo fast mangel på dømmekraft i teamet rundt Johnson. Nå venter man på en politietterforskning.

Det har ballet på seg i skandalen for Boris Johnson, og det er noe han selv sa i Underhuset som var dråpen som fikk begeret til renne over for medarbeideren Munira Mirza. Johnson stilte i Underhuset etter at deler av Gray-rapporten var ute, og ble sterkt presset av Labour-leder Keir Starmer. Da trakk Boris Johnson fram Starmers tidligere rolle som leder for påtalemyndigheten, og sa at Starmer hadde brukt «det meste av perioden på å rettsforfølge journalister i stedet for å rettsforfølge Jimmy Savile». Jimmy Savile er en nå avdød TV-personlighet som er blitt anklaget for seksuelle overgrep mot flere hundre kvinner og mindreårige.

Starmer hadde ingen personlig rolle i avgjørelser rundt dette, og Johnson har siden sagt han ikke rettet uttalelsen mot Starmer personlig, men har ikke villet si unnskyld for uttalelsen.

[ Politiet har fått mer enn 300 bilder i etterforskningen rundt Boris Johnson og hans team ]

– Vanvittig trist

Det var dette som ble dråpen for Munira Mirza, som viser til dette i et avskjedsbrev som beskrives som knusende for Johnson. Hun mener det var galt av Johnson å antyde at Starmer var personlig ansvarlig for at Jimmy Savile slapp straff, og sier at til tross for at hun ba Johnson om å si unnskyld, ville han ikke gjøre det.

– Du er en bedre mann enn mange av dine kritikere noen gang vil forstå, noe som gjør det så vanvittig trist at du ville nedlate deg til å komme med en skamløs beskyldning mot opposisjonens leder. Fortsatt håper jeg du vil komme fram til å si unnskyld for en alvorlig feilvurdering som ble gjort under stort press. Jeg vet at det ikke ligger i vår politiske kultur å få tilgivelse når man sier unnskyld, men det er likevel det rette å gjøre. Det er ikke for sent for deg, men jeg beklager, det er for sent for meg, skriver Mirza.

I tillegg til Mirza gikk pressesjef Jack Doyle, stabssjef Dan Rosenfield og statsministerens privatsekretær Martin Reynolds av torsdag. En konservativ representant beskriver det hele som «totalt sammenbrudd» i Downing Street.

Johnson hadde uansett sagt at han vil gjøre en stor utskiftning i teamet rundt seg som en del av planen om å rydde opp i en ukultur, og hans støttespillere sier det er en del av dette når disse personene når trekker seg, men avgangen til Mirza regnes som et tegn på at Johnson selv har mistet støtte.

[ Spørsmål og svar om partygate ]

Rishi Sunak aktuell?

Fortsatt er det uvisst om det kommer inn 54 brev fra konservative representanter om å holde mistillitsvotum mot Johnson i det konservative partiet. De fleste har sagt de vil avvente politietterforskningen som pågår.

Men det skal fortsatt mye til for at Johnson må gå: Selv om det skulle bli en avstemning, klarer han seg dersom minst halvparten støtter ham i en slik avstemning. Likevel er det mange spekulasjoner på at aktuelle etterfølgere bereder grunnen for en lederkamp.

Finansminister Rishi Sunak er den som nevnes som den mest aktuelle etterfølgeren dersom Boris Johnson må gå. (POOL/Reuters)

Ikke minst spekuleres det rundt finansminister Rishi Sunak, som regnes som den kanskje aller mest aktuelle kandidaten. Torsdag sa han «for å være ærlig, ville jeg ikke sagt det» på spørsmål om Johnsons uttalelser om Starmer, noe som straks ble tolket som et forsøk på å distansere seg fra Johnson – selv om han understreker at han støtter statsministeren fullt ut.

Blant andre mulige aktuelle kandidater som nevnes i britisk presse er utenriksminister Liz Truss, helseminister Sajid Javid, innenriksminister Priti Patel, tidligere utenriksminister Jeremy Hunt, næringsminister Kwasi Kwarteng, utdanningsminister Nadhim Zahawi, utjevningsminister Michael Gove, parlamentsrepresentant Tom Tugendhat og parlamentsrepresentant Penny Mordaunt.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen