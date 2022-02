Juntaen i Myanmar utvider tiltalen mot Aung San Suu Kyi

76 år gamle Suu Kyi ble pågrepet og satt i husarrest 1. februar i fjor. Kuppet utløste masseprotester i landet, og sikkerhetsstyrkene har svart med å bruke makt. Mer enn 1.500 demonstranter er drept, ifølge en lokal observatørgruppe.

Hun er allerede dømt til seks års fengsel, men risikerer dommer på til sammen mer enn 150 års fengsel om hun bli funnet skyldig i alle tiltalepunktene. Hun er dømt for oppvigleri, ulovlig import og besittelse av walkietalkier og brudd på koronareglene.

Politiet mener også at hun skal ha gjort seg skyldig i korrupsjon ved å motta 550.000 dollar som donasjon til en veldedig organisasjon som er oppkalt etter moren hennes. Det er den ellevte korrupsjonstiltalen mot henne, og hver av dem har strafferamme på 15 år.

Det er uklart når saken skal opp i retten.

Juntaen opplyste tidligere denne uka at hun må møte i retten i februar, anklaget for å på ulovlig vis ha påvirket valgkommisjonen i forbindelse med valget i juli 2020. Suu Kyis parti Nasjonalligaen for demokrati (NLD) vant valget, men kuppmakerne hevder at det fant sted omfattende valgfusk.

Flere medlemmer av valgkommisjonen er pågrepet, anklaget for å ha lagt til rette for NLDs seier.

