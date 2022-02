Kan Kinas null-covid-strategi vare?

Den 13. januar i år begynte en 26 år gammel bankansatt kvinne fra Beijing å merke at hun var litt sår i halsen. Dagen etter hadde hun feber, og gikk for å ta en koronatest. Innen 24 timer var det klart: Kina måtte konstatere at landet hadde registrert det første lokalt overførte smittetilfellet av omikronvarianten, som allerede skylte som en bølge over mange land i verden.

Det fikk konsekvenser for veldig mange mennesker. Alle den unge kvinnen kunne tenkes å ha vært i nærheten av i butikker og restauranter, på et teater og et skianlegg, måtte i karantene – til sammen 13.000 mennesker. Bygningen der leiligheten hennes lå ble hermetisk lukket, det samme ble kontorbygningen hun jobbet i.

Null covid

Siden er det blitt meldt om noen få omikrontilfeller i Kina. Store millionbyer er blitt plutselig nedstengt ved oppdagelsen av enkelttilfeller. Da er folk blitt holdt innendørs, mens de har fått mat fra myndighetene levert på døra. Nedstengningene kan skje fort – en historie gikk varmt på nettet om en kvinne som var på en «blind date» hjemme hos en mann. Før daten var over, var nabolaget blitt nedstengt, og kvinnen måtte bli i flere dager hjemme hos mannen hun aldri hadde møtt før.

Det er slik Kina har håndtert nye smittetilfeller helt siden pandemien startet nettopp der for to år siden – i tillegg til at landet har vært stengt for så godt som all innreise, med enkelte unntak.

Mens mange land i verden begynner å åpne opp igjen og har konstatert at omikronvarianten ser ut til å være umulig å stoppe, holder Kina på sin «null-covid-strategi», som har vært håndteringen fra dag en.

Nå er spørsmålet hvor lenge Kina kan eller vil holde på strategien.

– Idet viruset har utviklet seg og folk er blitt vaksinert, har Kina fått et enormt dilemma; hvorvidt de skal forandre denne null-covid-strategien, sier Vincent Ni, Kina-korrespondent for The Guardian til podkasten Today in Focus.

Omikron kommer til å bli en større utfordring og føre til flere forstyrrelser enn tidligere varianter, sier Ben Cowling, epidemiolog ved Universitetet i Hongkong, til magasinet Nature.

Han sier det vil bli vanskeligere å kontrollere omikron og hindre lokal smittespredning.

En arbeider gjør seg klar for å administrere en covid-test i forbindelse med OL i Kina. (David J. Phillip/AP)

Fredag 4. februar begynner OL i Kina, og myndighetene har gjort alt for å holde det smittefritt. Under OL holdes de involverte inne i «bobler». Utenlandske tilskuere er ikke tillatt, og kun et begrenset antall kinesiske tilskuere får komme inn.

– OL kommer til å bli en stor test, sier Cowling.

– Ikke en god strategi

Rafael Araos, epidemiolog ved Universitetet for utvikling i Santiago, sier til Nature at han mener kostnadene ved å holde grensene stengt er større enn fordelene, nå som vaksinene reduserer faren for alvorlig sykdom og død.

– Det blir vanskeligere og vanskeligere å rettferdiggjøre null-covid-strategien, sier han.

Også forsker Gunnveig Grødeland ved Universitetet i Oslo mener strategien kan bli vanskelig om Kina etter hvert vil åpne opp mot verden. I et lengre intervju med Dagsavisen denne uka om hvor pandemien står nå, svarte hun dette på spørsmål om det er mulig for land å opprettholde en «null covid»-strategi nå som omikron har kommet:

– Så lenge du har et diktatur og holder landet nesten helt stengt, er det det. Men ikke ellers.

– Hva skjer dersom et land med null-covid-visjon vil åpne opp gradvis for verden?

– Da kommer smitten, så med mindre man vil holde helt stengt i overskuelig framtid, er null-covid-strategi ikke en god strategi. Land som Kina kan jo eventuelt håpe på at det kommer andre varianter enn omikron som er enda mindre farlige før den dagen de åpner opp igjen, sier Grødeland.

Flere land har brukt denne strategien, som blant annet Australia, New Zealand og Singapore, men de fleste har begynt å slippe opp eller signalisere at de vil gjøre det.

– Stor oppslutning

Men Kinas strategi har helt klart spart landet for mye smitte, sykdom og død. Ifølge Worldometers statistikk er det registrert 4.636 covid-dødsfall i Kina siden pandemien startet, eller 3 per million innbyggere. For USA er tallet 913.924 dødsfall, eller 2.736 per million innbyggere.

– Det er stor oppslutning i befolkningen rundt null-covid-strategien, sier Heidi Østbø Haugen, professor i Kina-studier ved Universitetet i Oslo, til Dagsavisen.

Heidi Østbø Haugen, professor i Kina-studier ved Universitetet i Oslo. (Universitetet i Oslo)

– Det er en stor kostnad å holde landet stengt, både økonomisk, politisk og til dels menneskelig. Men alt i alt er folk fornøyde med at de har så lave dødstall. Når de ser til USA, ser de veldig høye sykdoms- og dødstall. De er nok også klar over at de til dels har dårligere tilgang til helsetjenester enn i USA, og tenker at det ville vært katastrofalt om de opplevde noe lignende i Kina, sier Haugen, og påpeker at denne sammenligningen ofte blir påpekt av kinesere.

– Når man for eksempel leser Twitter-kontoene til kinesiske diplomater og journalister, er de veldig raske til å fremheve hvor katastrofalt utfallet er blitt i USA og andre vestlige land, sammenlignet med Kina.

Hun mener det ikke er grunn til å tro at tallene fra Kina er veldig uriktige, selv om enkelte har hevdet at det foregår en underrapportering.

– I begynnelsen var det nok gale tall, men da var det vanskelig å få riktige tall. Det kan godt hende det er noe usikkerhet og noen feilrapporteringer, men å skjule et tilfelle av covid vil ha enorme konsekvenser i Kina for dem som er involvert. Hvis smitten hadde vært mye større, ville man dessuten ha sett det på høye sykehusinnleggelser, sier Haugen.

Egne vaksiner

Kina bruker sine egenutviklede koronavaksiner, CoronaVac og Sinopharm. 85 prosent av hele befolkningen er fullvaksinert. Vaksinene som er utviklet i Kina, er ikke såkalte mRNA-vaksiner, som Moderna og Pfizer er, men også dette er under utvikling i Kina. Forskere sier ifølge Nature at i likhet med andre vaksiner hindrer trolig ikke de kinesiske eksisterende vaksinene smitte med omikron, selv om de kan redusere faren for alvorlig sykdom.

– En joker i spørsmålet om strategien for Kina er at de ikke vet hvor effektive vaksine de bruker er mot alvorlig sykdom og smitte, sier Haugen.

– Det er ikke publisert så mange studier på det, selv om de sikkert vet mer enn vi vet og har undersøkt dette internt. Det at Kina har lite smitte, som jo er positivt, gjør samtidig at når nye varianter kommer, er det vanskeligere å vite hvordan utfallet blir i Kina nettopp fordi få der blir smittet. Virkningen av deres vaksiner er ikke nødvendigvis helt lik vaksiner som brukes i andre land.

[ Kina etter ett år med pandemi: Livet nesten normalt ]

Ideologi og mantra

Heidi Østbø Haugen sier myndighetene gjennom pandemien har brukt sitt omfattende nettverk, som «nabolagskomiteer», helt ned på lokalnivå til å gjennomføre tiltakene underveis – alt fra å ta temperaturen og teste folk til å håndheve portforbud og distribuere mat under nedstengninger.

– Man har aktivert strukturer som har vært der lenge, og man har sett at det fungerer. Jeg tror staten og myndighetene har kommet nærmere folks liv, og at folk erfarer det på en annen måte enn tidligere. Det kan virke disiplinerende på folket at man ser at man klarer å aktivere alle nivåer, og gi myndighetene selvtillit på at det er stabilt, sier Haugen.

Vincent Ni, Kina-korrespondenten for The Guardian, sier det er noen helseeksperter i Kina som har sagt at Kina bør lære seg å leve med viruset fordi det ikke vil forsvinne, men at de har blitt anklaget online for å være nikkedukke for vesten.

– Men noen eksperter på folkehelse jeg har snakket med sier at noen tenketanker i Kina allerede har overvåket den pågående omikron-situasjonen svært nøye, fordi de innser at formen på dette viruset har endret seg, sier Vincent Ni i podkasten Today in Focus.

– Covid-fri er blitt en slags ideologi, et slags mantra, som gjør et poeng av at Beijings system er mye mer kompetent og sterkere i en tid med helsekrise, sier Vincent Ni, og sier nasjonalister i Kina føler det er en slags konkurranse mot Vesten.

– Dette er også en slags kulturforskjell. Hvis du ser rundt deg i mange østeuropeiske samfunn, vil de være forferdet når de ser en halv million smittede på tre måneder eller titusener døde i løpet av noen uker, som vi har sett i noen vestlige samfunn. De vil være veldig opptatt av ikke å gjøre disse feilene selv, sier han.

Exit-strategi?

Under pandemien har det stort sett vært lukket inn til Kina, men det har vært perioder med en delvis tillatelse til å komme inn, og da uansett med strenge karanteneregler.

Heidi Østbø Haugen sier det har store kostnader for Kina å holde lukket, og påpeker at innreiserestriksjonene særlig rammer kinesere fra over- og middelklassen, folk som er vant til å bevege seg fritt.

– Det er mange som ikke har sett familien på to år. Det er 100.000 utenlandske studenter som fortsatt venter på å reise tilbake til Kina. Og det er enda flere kinesiske studenter som er i utlandet og som ikke har vært hjemme. Det skal i teorien være mulig for kinesere å komme hjem. Men det er dyrt å fly og det er få avganger. Karantenereglene bestemmes lokalt, og i noen tilfeller betyr det fire ukers karantenehotell og så to uker i hjemmekarantene. Den politiske karrieren til de som bestemmer lokalt kan avhenge av at det ikke er utbrudd i deres område, sier hun.

Hun tror likevel ikke Kina vil åpne opp for verden for øvrig før om en god stund.

– Kina tar ikke lett på konsekvensene av å være lukket, men det er ikke noen klar exit-strategi foreløpig. Foreløpig vil jeg tro at de venter og ser på der hvor smitten sprer seg bredt, hva utfallet av det blir, sier hun.

Chen Tianmu, epidemiolog ved Xiamen-universitetet, sier det ikke er riktig tidspunkt for å åpne opp nå. Han sier til Nature at flest mulig – minst 90 prosent – bør ha fått booster-vaksinen før man åpner opp.

Epidemiolog Ben Cowling ved Universitetet i Hongkong sier til magasinet at boostere ikke er avgjørende for å holde på null-covid-strategien, men for å komme ut av den.

Heidi Østbø Haugen sier det vil «kreve retorisk gymnastikk» å komme seg ut av null-covid-strategien.

– Hvis Kina er trygg på at det er et godt valg, har de mange flinke retorikere som kan klare å presentere det på en slik måte at det virker fornuftig. De kan henvise til vaksiner og etter hvert si at viruset ikke er farlig lenger. De kan da si: «Vi hadde nullvisjon så lenge covid var farlig, og det var vellykket. Nå er det ikke lenger farlig, og vi kan åpne opp». Men det vil være vanskelig å åpne opp så lenge det medfører risiko for høye dødstall.

