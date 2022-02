Forsvaret vil selge F-16-fly til selskap som trener saudiarabiske piloter

Av Nils-Inge Kruhaug/NTB

– Vi ser positivt på at Forsvarsmateriell nå har inngått en avtale med det amerikanske selskapet Draken International, sa forsvarsminister Odd-Roger Enoksen (Sp) da han i desember kunngjorde at det var inngått kontrakt om salg av inntil tolv fly.

Salget forutsetter imidlertid at Utenriksdepartementet gir eksportlisens, noe de ennå ikke har gjort.

Draken International har rundt 150 fly og omtales som verdens største private flyvåpen. Selskapet leverer tjenester til det amerikanske forsvaret, nærmere bestemt såkalte Red Air-tjenester der de spiller rollen som fiendtlige fly når piloter fra USA og Nato-land øver på luftkamp.

Saudi-Arabias flyvåpen står også på kundelista.

Saudi-Arabia gikk i 2015 til krig mot houthiopprørerne i Jemen og har i spissen for en regional koalisjon de siste sju årene gjennomført over 24.000 flyangrep i landet.

FNs utviklingsfond (UNDP) anslo i november at krigen har krevd minst 377.000 menneskeliv.

– Vi sørger for at våre kunder lykkes i hver eneste operasjon de gjennomfører, heter det på Drakens nettside, der selskapet for øvrig utlyser flere nye stillinger i Saudi-Arabia, blant annet som flyinstruktører og spesialister i elektronisk krigføring.

Forsvaret er kjent med at Draken International og deres datterselskap selger treningstjenester til en rekke land, sier lederen for materiellavhending i Forsvarsmateriell, Magnus Hansvold.

– De norske F-16-flyene kan derimot ikke brukes som en del av tjenestene de selger til tredjeland, inkludert Saudi-Arabia, sier han til NTB.

– Treningen som skal drives med flyene de ønsker å kjøpe fra Norge, er av en helt annen type, og den vil utelukkende foregå i USA på oppdrag fra det amerikanske forsvaret, sier Hansvold.

Han understreker at dette også vil komme norske piloter til gode.

Streng taushetsplikt

Utenriksdepartementet vil ikke svare på spørsmål om de er kjent med Draken Internationals virksomhet i Saudi-Arabia og om dette er et moment som vil bli tillagt vekt når søknaden om eksportlisens skal vurderes.

– Utenriksdepartementet kan ikke kommentere enkeltsaker som denne på grunn av den strenge taushetsplikten som følger av eksportkontrolloven, sier kommunikasjonsrådgiver Mari Bangstad til NTB.

Hun ønsker heller ikke å si når det kan ventes en beslutning.

