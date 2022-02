Millioner rammet av alvorlig tørke i Etiopia

Seks regioner er rammet av tørken, blant dem Oromia og Somali i sør. Bare i disse to regionene er det nå 225.000 underernærte barn og over 100.000 gravide eller ammende kvinner, som alle har desperat behov for matvarehjelp, ifølge Unicef.

De tre siste regntidene har gitt lite regn, noe som har resultert i uttørkede brønner og vannhull, døde husdyr og ødelagte avlinger.

Også i den krigsherjede Tigray-regionen i nord trues millioner av sult fordi myndighetene har gjort det svært vanskelig for hjelpeorganisasjoner å bringe inn nødhjelp.

