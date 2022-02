EU går inn for å «grønnmerke» gass og atomkraft

Onsdag la kommisjonen fram sitt forslag til den såkalte taksonomien – en ordning som skal definere hva som må til for at en investering regnes som klimavennlig og grønn.

Forslaget, som allerede har høstet sterk kritikk, legger opp til at investeringer i både gass og atomkraft kan klassifiseres som bærekraftige gitt visse betingelser, melder DPA.

Norge er den nest største eksportøren av naturgass til EU, etter Russland.

– EU har forpliktet seg til å være klimanøytrale innen 2050 og vi må bruke alle tilgjengelige verktøy for å nå det målet. Da må vi også ha med privat sektor, sa EUs finanskommissær Mairead McGuinness da hun la fram forslaget.

Fikk stryk fra ekspertpanel

EU-kommisjonen foreslår at investeringer i nye gasskraftverk før 2030 kan klassifiseres som bærekraftige dersom de samlede utslippene er på mindre enn 270 gram CO2 per kilowattime, mens det for atomkraftverk blant annet må foreligge godkjente planer for håndtering av atomavfall innen 2050.

Reaksjonene fra miljøbevegelsen lar ikke vente på seg.

– Hensikten med EU-taksonomien er å flytte investeringer fra fossil til fornybar energi. Gass kan aldri bli fornybart og dette forslaget vil bidra til å svekke hele formålet med taksonomien, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Han viser til at EUs eget ekspertpanel har konkludert med at kravene kommisjonen stiller til gassproduksjon, ikke er nok for å nå EUs klimamål om netto nullutslipp i 2050. De mener terskelen må senkes til 100 gram CO2 per kilowattime for å ha effekt.

Heller ikke kravene til produksjon av atomkraft vil sikre at andre klimamål ikke kommer til skade, konkluderer ekspertpanelet.

– Seier for fossilindustrien

Også leder Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond mener EU-kommisjonen undergraver kredibiliteten til taksonomien med dette forslaget.

– Utslipp fra gass utgjør en betydelig andel verdens CO2-utslipp, og det bør ikke være opp til sterke næringsinteresser å definere hva som er grønt, sier Andaur.

Leder Frode Pleym i Greenpeace kaller EU-kommisjonens forslag «en seier for fossilindustrien i Norge».

– Norske gasseksportører har all grunn til å juble over planen, men for klima og natur er dette nitriste nyheter, sier Pleym.

Flere land protesterer

Også internt i EU er forslaget omstridt. Tysklands miljøvernminister Steffi Lemke har tidligere advart mot å «grønnmerke» gass og atomkraft.

– Det vil være en stor feil å inkludere kjernekraft og naturgass i taksonomien. Å klassifisere kjernekraft som en bærekraftig form for energi, og inkludere den i taksonomien, vil være grønnvasking, sa hun forrige uke.

I tillegg har Danmark, Spania, Luxembourg og Østerrike i en felles uttalelse har gått hardt ut mot forslaget. Østerrike har attpåtil truet med søksmål hvis det blir vedtatt.

Pleym i Greenpeace setter nå sin lit til at et flertall i EU-parlamentet vil stemme ned planen.

– Om det ikke skjer, må investorer i Europa rett og slett ta ansvar ved å utelukke gass i sine investeringer, sier han.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen