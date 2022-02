El Pais: USA og Nato tilbyr nedrustningssamtaler

Den spanske storavisen har fått tilgang til USAs og Natos hemmeligstemplede svar på kravene Russland tidligere har fremmet.

Russland har krevd en sikkerhetsavtale med garantier mot ytterligere Nato-utvidelse østover, noe USA og Nato har utelukket.

I svaret til Moskva åpnes det derimot for nedrustningsforhandlinger og andre tillitsskapende tiltak i ulike forum, blant annet Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE), Nato-Russland-rådet og USA-Russland-dialogen om strategisk stabilitet, ifølge El Pais.

Slike forhandlinger forutsetter at Russland trapper ned det som oppfattes som trusler mot Ukraina og trekker tilbake styrkene som nå er stasjonert nær grensa og i Hviterussland, går det fram av de lekkede dokumentene.

– Den amerikanske regjeringens syn er at det bare kan bli framgang i disse spørsmålene når Russland trapper ned sine truende handlinger mot Ukraina, heter det.

Ikke helt samkjørt

USAs hemmeligstemplede svar er ifølge El Pais i sju punkter, mens Natos svar er i tolv punkter. Hovedtrekkene er alt formidlet av vestlige ledere, men de skriftlige svarene er ifølge den spanske avisa langt mer detaljerte.

De to svarene er heller ikke helt samkjørt. USA sier seg villig til å diskutere konseptet «udelelig sikkerhet» som ble vedtatt under OSSE-møtet i Kasakhstan i 2010. Moskva mener det viser hvordan ukrainsk Nato-medlemskap vil påvirke russisk sikkerhet.

USA understreker i sitt svar at de ikke deler dette synet, men sier seg samtidig villig til å ta hensyn til «de respektive tolkningene» av konseptet.

Nato går ifølge El Pais ikke så langt i sitt svar, men understreker at alliansen er åpen for å ta opp nye medlemmer og at det må være opp til hvert enkelt land å avgjøre hvilke allianser de ønsker å inngå, «uten innblanding utenfra».

Russland har ennå ikke svart på de to dokumentene, men skal ifølge El Pais ha bedt USA og Nato om å samkjøre sine svar og blant annet bli enige om tolkningen av konseptet «udelelig sikkerhet»

Tillitsskapende tiltak

President Joe Biden tilbyr også forhandlinger om en avtale der både USA og Russland forplikter seg til ikke å utplassere offensive rakettsystemer eller permanente kampenheter på ukrainsk territorium.

USA åpner også for forhandlinger om tillitsskapende tiltak, omtalt som «gjensidige åpenhetstiltak», går det fram av det amerikanske svaret til Moskva.

Svaret åpner også for forhandlinger om antallet kort- og mellomdistanseraketter i Europa, og det understrekes samtidig at USA slutter helt og fullt opp om Ny Start-avtalen om interkontinentale raketter som det i fjor ble enighet om å videreføre til 2026. USA antyder også at de kan være villige til å utvide denne avtalen.

USA tilbyr også Russland en mekanisme slik at landet kan forsikre seg om at amerikanske krysserraketter som kan nå russisk territorium, ikke blir utplassert i Europa.

Russland tilbys også innsyn i detaljer knyttet til Natos rakettforsvarsanlegg i Romania og Bulgaria, mot at Moskva spiller med åpne kort når det gjelder to av sine rakettanlegg på russisk jord.

