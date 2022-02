Disney får kritikk for å ha en latinamerikansk skuespiller i hovedrollen i nyinnspilling av klassiker

En ny versjon av Snøhvit og de syv dvergene er under produksjon, denne gangen med «West Side Story»-skuespilleren Rachel Zegler i hovedrollen. Det er også annonsert at Gal Gadot, kjent for Wonder Woman og Justice League, skal spille den onde dronningen og stemoren til Snøhvit.

«Jeg har manifestert [dette] hele livet mitt tror jeg […]», twitrer den colombiansk-polsk-amerikanske New Jersey-skuespilleren.

– Jeg hadde aldri på en million år forestilt meg at dette kunne være en mulighet for meg, sa hun i en samtale med skuespiller Andrew Garfield som en del av Varietys Actors on Actors-serie, ifølge CNN.

– Spesielt Snøhvit. Vi ser vanligvis ikke for oss en Snøhvit med latinamerikansk bakgrunn, la hun til.

Disneys klassiske animasjonsfilm basert på folkeeventyret Snøhvit og de syv dvergene var verdens første helaftens tegnefilm, og ble med sin elegante animasjon og minneverdige sanger en folkekjær film verden over, til tross for at animasjonsfilm ennå var ganske lite utforsket.

[ Vakker jazz fra sørafrikansk legende og mester (+) ]

Føler på et ansvar

At Zegler landet hovedrollen har blitt kritisert av noen, som stiller spørsmål ved hvorfor en latinamerikansk skuespiller skal spille en karakter som er kjent for å ha en hud så hvit som snø. I flere dager var det sterke reaksjoner rundt rollebesetningen på Twitter.

if your answer is "BecAUsE theIr rACe is RelEvANT For ThE sTOrY" well, snowhite's race also is, she gets her name literally because her skin is as white as the snow — raul gonzalez (@DarkLight333) June 23, 2021

Snowhite....Snow-white.

"As white as snow" Did you heard the story before?

Making the little Mermaid black or some other princess makes sense, but not with Snowhite, since that's the point of the plot. Also, that tale is german, that's why 🤦🏻‍♂️ — Nega. (@MakotoSanma) June 26, 2021

Selv sier Zegler at Snøhvit, eller Blancanieves, som hun heter på spansk, har vært kulturelt viktig og blitt sett på som et enormt ikon i det latinamerikanske miljøet.

– Jeg må bare tenke at hvis jeg ikke leser de vonde kommentarene, kommer jeg ikke til å lese alle de fine heller.

[ Motegründer Kaja (27) byttet karriere i pandemien: – Etterspørselen har blitt så stor at jeg produserer på fabrikk ]

Skuespilleren ble kjent etter sin rolle som Maria i Steven Spielbergs 2021-versjon av musikalen «West Side Story», som førte til at hun mottok Golden Globe for beste skuespillerinne. Hun er også kjent for sin vakre sangstemme.

– Samtalen kan veldig fort bli veldig ekkel, når det er snakk om representasjon. Fordi det er en så flerdimensjonal samtale, sier skuespilleren i intervjuet.

Hun føler på et ansvar for å vise unge latinamerikanere at drømmene deres kan gå i oppfyllelse, og at det finnes roller for dem.

Skuespiller Peter Dinklage. (ntb /Reuters)

Kritiseres for å være bakvendt

Men at Zegler skal spille hovedrollen er ikke det eneste den nye versjonen av Disney-klassikeren har blitt kritisert for. Den Emmy-vinnende skuespilleren Peter Dinklage, som blant annet er kjent for sin rolle i Game of Thrones, mener eventyret ikke bør gjenskapes i det hele tatt, hvis det ikke også oppdateres. I en episode av podkasten «WTF» med Marc Maron som ble sluppet forrige mandag, stilte Dinklage kritiske spørsmål til et moderne gjensyn med den nå 85 år gamle filmen. Han kaller den nye versjonen for bakvendt.

– Jeg ble litt overrasket over hvor stolte de var over å la en latinamerikaner spille Snøhvit, når de fortsatt forteller historien om Snøhvit og de syv dvergene. Jeg synes de bør ta et skritt tilbake og se på hva de driver med. Det gir ingen mening for meg, sa han i podkasten.

– På én måte er de progressive, men samtidig lager de den vanvittig bakvendte historien om syv dverger som bor i en hule sammen. Hva i all verden?

[ «Pam & Tommy»: Serien om Pamela Anderson og Tommy Lee er mye mer er enn sex, løgn og videotape ]

Disney svarer

Dinklage har selv kortvoksthet, og har tidligere snakket offentlig om hvordan det er å representere minoriteter. Han mener eventyret og historien fortsatt kan fortelles, men at den må oppdateres til dagens standarder.

I et intervju med The Hollywood Reporter, har Disney svart på skuespillerens kommentar til nyinnspillingen. Der sier de at de vil unngå å forsterke stereotyper fra den originale animasjonsfilmen, og at de har en annen innfallsvinkel med de syv karakterene. De sier også at de har forhørt seg med personer med kortvoksthet.

– Vi ser frem til å dele mer når filmen er i produksjon, etter en lang utviklingsperiode, sier de.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen