Den italienske skuespilleren Monica Vitti er død

Vitti har ikke vært i offentlighetens søkelys på mange år, og levde et tilbaketrukket liv i Roma med sin ektemann, fotografen Roberto Russo.

Hun hadde sin storhetstid på 60-tallet da hun hadde hovedroller i filmer som «Kjærlighetseventyr», «Natten», «Feber» og «Rød ørken», alle regissert av Antonioni. De to var på den tiden kjærester og var et yndet mål for paparazzier.

Vitti ble født i Roma 3. november 1931, og fant sin lidenskap for teatret under 2. verdenskrig, da hun underholdt familien med dukker for å lette på ensformigheten.

– Da bombene falt, og vi søkte ly i tilfluktsrommene, improviserte lillebroren min og jeg små skuespill for å underholde de rundt oss, fortalte hun senere.

Etter å ha uteksaminert seg fra Romas National Academy of Dramatic Arts i 1953, begynte hun sin karriere i teateret, og åpenbarte et naturlig komisk talent.

– Farvel Monica Vitti, farvel dronningen av italiensk film. I dag er i sannhet en trist dag, vi har mistet en stor kunstner og en stor italiener, sa kulturminister Dario Franceschini.

Vittis bortgang ble minnet over et bredt spekter av det italienske samfunnet, og statsminister Mario Draghi sa at hun «fikk italiensk kino til å skinne rundt om i verden».

– En skuespiller med stort vidd og ekstraordinært talent, hun erobret generasjoner av italienere med sin ånd, sin bravur, sin skjønnhet, sa Draghi.

