Iran har henrettet to homofile menn

Homoseksualitet er strengt forbudt i Iran, som regnes som et av de absolutt verste landene når det gjelder undertrykkelse av LHBT-personer.

De to mennene ble dømt til døden for «seksuell omgang mellom to menn» og hengt i et fengsel i byen Maragheh, 500 kilometer nordvest for hovedstaden Teheran.

To andre menn ble henrettet for samme forbrytelse i Maragheh i juli 2021. Til sammen ble 299 personer henrettet i Iran i 2021, deriblant fire mindreårige, ifølge Hrana.

I tillegg ble 85 personer dømt til døden i landet. Iransk lov åpner for dødsstraff for forbrytelser som sodomi, voldtekt, utroskap, væpnet ran og drap.

