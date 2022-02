Amper stemning i Sikkerhetsrådets møte om Ukraina

USA ba om møtet i FNs sikkerhetsråd fordi Washington og flere allierte frykter en russisk invasjon av Ukraina. Under møtet mandag haglet det med beskyldninger fra begge sider.

Russland anklaget USA for å «piske opp hysteri» ved å tvinge fram dette møtet. USA svarte på disse anklagene med å si at Russlands utplassering av over 100.000 soldater langs grensen mot Ukraina rettferdiggjør en debatt i Sikkerhetsrådet.

Det to timer lange møtet startet etter at 10 av 15 medlemsland avviste Russlands forsøk på å avlyse det.

Anklager om militær opptrapping

Russlands FN-ambassadør Vassilij Nebenzia mener det ikke var noen grunn til å holde møtet og sa at USAs ønske var et eksempel på «ropertdiplomati».

På møtet hevdet USA også at russerne har planer om å øke sitt militære nærvær i Hviterussland fra rundt 5.000 til 30.000 soldater. Hviterussland har et nært forhold til sin russiske nabo og grenser også mot Ukraina.

USAs FN-ambassadør Linda Thomas-Greenfield påpekte at styrker utplassert i Hviterussland vil være mindre enn to timer unna den ukrainske hovedstaden Kiev.

Russiske myndigheter har gjentatte ganger avvist at de planlegger å invadere nabolandet.

– Diskusjonene om krigstrusler er i seg selv provoserende. Det er nesten som om dere ber om det, at dere vil at det skal skje, sa Nebenzia.

Biden advarer

I forbindelse med møtet advarte USAs president Joe Biden Russland om konsekvensene dersom Kreml ikke velger diplomati og i stedet angriper Ukraina.

– Hvis Russland er oppriktige når det gjelder å ta opp våre respektive sikkerhetsproblemer gjennom dialog, vil USA og våre allierte fortsette å engasjere oss i god tro, sa Biden i uttalelsen.

– Men hvis Russland heller velger å gå bort fra diplomati og angripe Ukraina, vil Russland bære ansvaret og det vil få raske og alvorlige konsekvenser, sa han videre.

Norge håper på diplomatisk løsning

Norge ledet møtet på sin siste dag som president i Sikkerhetsrådet i januar.

– Norge støttet det amerikanske initiativet om en diskusjon i Sikkerhetsrådet. Det er viktig at saker som truer internasjonal fred og sikkerhet kommer på Sikkerhetsrådets bord. Her står grunnleggende folkerettslige prinsipper på spill, i vår egen verdensdel, sa FN-ambassadør Mona Juul etter at møtet var over.

– Fra norsk side var vi i vårt innlegg opptatt av å være tydelige på behovet for avspenning og å forsvare Ukrainas suverenitet og territorielle integritet. Vi håper nå Russland vil fortsette dialogen for å finne diplomatisk løsning på den spente sikkerhetssituasjonen, sa Juul.

USA uttalte seg også på nytt etter møtet. Da forsvarte Det hvite hus USAs retorikk.

– Vi mener det er viktig å være åpne og oppriktige om truslene fra Russland. Det er ikke bare ord, selvsagt, man ser også spesifikt det som vi har fremlagt her, sa Det hvite hus' talskvinne Jen Psaki, som viste russiske troppeforflytninger nær Ukrainas grense, samt i Hviterussland.

– Vår hensikt er å forsikre oss om at vi informerer den amerikanske offentligheten og verdenssamfunnet om alvoret av denne trusselen, sa hun.

Ukraina-besøk

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj anklaget i forrige uke USA for å være for alarmerende. Han tonet ned Washingtons vurdering av situasjonen, og viste med det at Ukraina er frustrert over landets viktigste allierte, USA.

– Så fort Det hvite hus innser at visse risikoer er til stede, fortsetter de å snakke om dem. Etter min mening er det en feil ting å gjøre, fordi verden reagerer svært kraftig på det, sa Zelenskyj.

Tirsdag skal Storbritannias statsminister Boris Johnson og Polens statsminister Mateusz Morawiecki til Ukraina som del av et diplomatisk forsøk på å roe situasjonen.

Tirsdag skal også USAs utenriksminister Antony Blinken ha et telefonmøte med sin russiske motpart Sergej Lavrov.

