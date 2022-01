FN-møte om Ukraina – Russland kaller USA hysterisk

USA svarte på anklagene om hysteri med å si at Russlands utplassering av over 100.000 soldater langs grensen mot Ukraina rettferdiggjør en debatt i Sikkerhetsrådet. Møtet startet etter at 10 av 15 medlemsland avviste Russlands forsøk på å avlyse det.

Russlands FN-ambassadør Vassilij Nebenzia mener det ikke var noen grunn til å holde møtet og sier USAs ønske var et eksempel på «ropertdiplomati». USA ba om møtet fordi de og flere allierte frykter en russisk invasjon av Ukraina. Russiske myndigheter har gjentatte ganger avvist at de planlegger å invadere nabolandet.

På møtet hevdet USA også at russerne har planer om å øke sitt militære nærvær i Hviterussland fra rundt 5.000 til 30.000 soldater. Hviterussland har et nært forhold til sin russiske nabo og grenser også mot Ukraina.

USAs FN-ambassadør Linda Thomas-Greenfield påpeker at styrker utplassert i Hviterussland vil være mindre enn to timer unna den ukrainske hovedstaden Kiev.

