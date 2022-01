Boris Johnson tilbyr Nato store styrkebidrag

Tilbudet er et svar på det Johnson kaller en økende russisk fiendtlig holdning mot Ukraina.

– Denne pakken kan sende et klart budskap til Kreml om at vi ikke kommer til å tolerere deres destabiliserende aktiviteter, og vi kommer alltid til å stå sammen med våre Nato-allierte mot russisk fiendtlighet, sa Johnson sent lørdag kveld.

Den britiske utenriksministeren Liz Truss understreker i et intervju med BBC søndag at det er svært lite sannsynlig at britiske soldater vil bli sendt til Ukraina for å støtte ukrainske styrker.

– Derimot kan Storbritannia sende våpen til Ukraina og styrke sanksjonssystemet slik at oligarker som er tett knyttet til Krelm, ikke kan gjemme seg noen steder, sier hun.

Boris Johnsons tilbud blir presentert for Nato i neste uke. Det kan resultere i at Storbritannia dobler de anslagsvis 1.150 britiske soldatene som for tiden er utplassert i østeuropeiske land og en dobling av det Johnsons kontor kaller «forsvarsvåpen» i Estland.

