Tusener i protest mot koronatiltak i Tyskland

I byen Freiburg sluttet om lag 4.500 mennesker seg til et demonstrasjonstog gjennom byen for å protestere mot forslag om innføring av vaksinekrav og andre koronatiltak.

Ifølge politiet gikk det stort sett fredelig for seg selv om motdemonstranter hadde samlet seg for å forsøke å blokkere protestmarsjen.

I byen Brandenburg an der Havel, ikke langt fra Berlin, måtte politiet bryte opp en demonstrasjon som det ikke var søkt om på forhånd. Arrangørene risikerer bøter for å ha deltatt og for ikke å ha fulgt påbudet om bruk av munnbind.

Også i flere andre byer demonstrerte hundrevis av mennesker lørdag mot koronatiltakene.

I Tyskland har det i lengre tid vært protestaksjoner av denne typen nesten hver eneste helg.

