Snø og vind setter tusener av fly på bakken i USA

Rundt 3.400 flygninger er allerede kansellert for lørdag. Det gjelder flygninger i, til og fra USA, ifølge flysporingstjenesten FlightAware.

New York City og Boston er blant områdene som ventes å bli hardest rammet av det omfattende uværet.

I New York City står saltmaskiner og brøytebiler klare. Ordfører Eric Adams opplyser at det ventes 30 centimeter med snø. Guvernørene i delstatene New York og New Jersey har erklært nødtilstand.

Uværet bringer med seg ekstrem kulde fra lørdag kveld til søndag morgen, ifølge National Weather Service.