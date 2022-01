Kongolesisk offiser dømt etter drap på svensk FN-ansatt

Oberst Jean de Dieu Mambweni ble lørdag dømt til fengsel og straffarbeid, skriver svenske medier. Han ble ikke dømt for medvirkning til selve drapene, men for tjenesteforsømmelse blant annet ved å unnlate å ha hjulpet personer i fare og for ikke å ha fulgt instruksjoner.

Den svenske FN-eksperten Zaida Catalán etterforsket brudd på menneskerettighetene i Kasaï Central-provinsen i Kongo sammen med sin amerikanske kollega Michael Sharp og den lokale medhjelperen Betu Shintela da de ble bortført og drept i 2017.

Til sammen 54 personer er stilt for retten i saken. En journalist og en politisjef ble frikjent mens dommene til de andre ikke har kommet ennå, men ventes å være klare om kort tid.

Påtalemyndigheten har lagt ned påstand om dødsstraff for 51 av de 54 tiltalte.

Militsgruppa Kamuina Nsapu antas å ha stått bak bortføringen og drapene.