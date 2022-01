Europeiske høyreorienterte partier med krass kritikk av Russland

Lederne for flere av de europeiske høyreorienterte partiene har de siste dagene vært samlet til en konferanse i Spania med det spanske ytre høyre-partiet Vox som vertskap.

Blant deltakerne er Polens statsminister Mateusz Morawiecki og Ungarns statsminister Viktor Orban, samt Marine Le Pen, lederen for franske Nasjonal samling.

Konferansen ble avsluttet med at deltakerne i en slutterklæring samlet seg om felles kritikk av den mektige naboen i øst, noe som tilhører sjeldenhetene ettersom de er splittet i synet på Russland.

Ungarns Viktor Orban regnes for å være en alliert av Vladimir Putin, mens Polens Mateusz Morawiecki gjentatte ganger har kritisert den russiske presidenten.

I slutterklæringen skriver de at de er enige om «å jobbe for å sikre at europeiske nasjoner handler i solidaritet under trusselen fra ekstern aggresjon».

Videre uttrykkes det i uttalelsen bekymring for Russlands utenrikspolitikk men samtidig også bekymring for «mangel på en felles europeisk posisjon».

