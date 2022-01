Erdogan truer TV-stasjoner med moralsk pekefinger

I et innlegg i avisen den regjeringsvennlige avisa Resmi Gazete lørdag skriver president Recep Tayyip Erdogan med at beslutningen har som hensikt å eliminere skadelige virkninger av TV-programmer med utenlandsk innhold for å beskytte tyrkisk kultur.

«Med hjemmel i tyrkisk lov vil alle midler bli tatt i bruk mot produksjoner som har negativ effekt på familier, ban og ungdom. Barn og unge må beskyttes mot budskap som er skjult i symbolikk», skriver Erdogan.

Kritikere mener i imidlertid at utspillet er en del av den tyrkiske regjeringen og Erdogans forsøk på å tvinge opposisjonen til taushet.