Huitfeldt fastholder at Taliban er terrorister

Under Debatten i NRK nylig omtalte utenriksminister Anniken Huitfeldt medlemmene av Talibans forhandlingsdelegasjon i Oslo som «terrorister».

Huitfeldt sa dette på spørsmål om UD hadde vurdert «å trekke i nødbremsen» da de så at Anas Haqqani, broren til Talibans innenriksminister Sirajuddin Haqqani, som er ettersøkt av USA for terrorisme, var med i delegasjonen.

– Nei, det gjelder jo hele delegasjonen det, fra Taliban, at dette er jo terrorister som står bak drap, terror, sa hun.

– Det er det som er Taliban, det er det som er selve problemet, at det er de som nå de facto bestemmer i Afghanistan, sa Huitfeldt.

Fjernet fra liste

FNs sikkerhetsråd, der Norge nå har formannskapet, fjernet i 2011 Taliban fra listen over internasjonale terroristorganisasjoner.

Huitfeldt fastholder imidlertid at også dagens Taliban i hennes øyne er terrorister, men nekter for at hun og Norge dermed opererer med en annen definisjon på terrorister enn FN.

– Nei, men når jeg ser på hva mange av dem har gjort, så er det jo terrorhandlinger mot sivile, og mot den regjeringen som var legitimt valgt og som styrte i Afghanistan tidligere, sier hun til NTB.

– Du er ikke redd for at det er en viss fare knyttet til slik bruk av begrepet?

– Nei, sier Huitfeldt.

Uheldig

Cecilie Hellestveit, som har doktorgrad i krigens folkerett og er tilknyttet Folkerettsinstituttet i Oslo, mener Huitfeldts terrorstempling av Taliban er uheldig og viser til Sikkerhetsrådets vedtak.

– Rent generelt vil jeg anbefale at politikere i Norge unnlater å omtale mennesker som terrorister og heller bruker mer presise benevnelser, sier hun til NTB.

Hellestveit tror Huitfeldt har et behov for å fordømme Talibans tidligere voldsbruk, ettersom hun selv var med på å invitere dem til Norge.

– Terroristbegrepet benyttes ofte veldig politisk, konstaterer hun, og sier at begrepet bør forbeholdes dem som faktisk er dømt for terrorhandlinger.

Bruker ikke

Seniorforsker Kristian Berg Harpviken ved Institutt for fredsforskning (Prio) er heller ikke glad i begrepet terrorister.

– Jeg bruker ikke begrepet terrorister. Terror er en taktikk, og ikke en isme. All bruk av begrepet er lettvint, i den forstand at det alltid brukes politisk, sier han til NTB.

Mange politiske bevegelser som tyr til vold, vil i enkelte perioder bruke terror som taktikk, noe også Taliban har gjort, sier Harpviken.

– Taliban må ta ansvar for at de har brukt terror i stor skala, men i øyeblikket er ikke dette en organisasjon som utøver terror, og jeg kan heller ikke se at de har gjort det etter at de kom til makten 15. august, sier Harpviken.

– Det er også viktig å understreke at Taliban så vidt meg bekjent aldri har deltatt i, eller avgitt ressurser til internasjonale terrorhandlinger. Dette er også noe av grunnen til at det var mulig for FN og USA å fjerne dem fra terrorlista, sier han.

Reiserestriksjoner

Selv om Taliban ikke lenger er å finne på FNs liste over terroristorganisasjoner, er flere Taliban-topper å finne på en FN-liste, noe som begrenser mulighetene deres for å reise. Det gjør dem ikke nødvendigvis til terrorister, mener Hellestveit.

– Når det gjelder de Taliban-medlemmene som står på FNs sanksjonsliste, så er heller ikke de dømt for terror. De er med andre ord terrorlistede, men ikke nødvendigvis terrorister, sier hun.

– Et enstemmig Sikkerhetsråd vedtok i desember for øvrig å oppheve de folkerettslige restriksjonene mot Taliban dersom formålet er å sikre humanitærhjelp til den afghanske befolkningen, påpeker hun.

– Møtet i Oslo var et ledd dette arbeidet, konstaterer Hellestveit.

