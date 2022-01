Fredsprisvinner: Stillingskrigen i Ukraina øker faren for atomkrig

Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen (ICAN) vant fredsprisen i 2017. Nå ser leder Beatrice Fihn, som tok imot fredsprisen i Oslo, med frykt på situasjonen i Ukraina.

– Enhver konflikt som involverer en eller flere stater med atomvåpen er ekstremt farlig, sier Fihn.

Konflikten i Ukraina involverer en av verdens største atomstater direkte – Russland – og den andre – USA – indirekte. Russland har gjentatte ganger nektet at landet vil gå til krig mot Ukraina, men store troppeforflytninger har skapt frykt for krig.

Viker ikke

USA sa senest torsdag at det er fare for at Russland invaderer Ukraina i løpet av februar. Fredag sier Russlands utenriksminister Sergej Lavrov at landet ikke har planer om å invadere Ukraina, men at russerne ikke viker etter å ha sett kravene fra Vesten.

Konflikten har ført til omfattende diplomati, men USA og Vesten har avvist Russlands viktigste krav om at Ukraina ikke skal få bli del av Nato i framtiden.

Fihn understreker at det er behov for å finne diplomatiske løsninger som raskt kan roe ned situasjonen.

– Jeg er redd for at noe kan gå fryktelig galt, sier ICAN-lederen.

– Kan skje veldig, veldig raskt

Hun sier det er fare for at ting kan eskalere veldig, veldig raskt. I tillegg til at Russland har sendt styrker dit, er det meldinger om troppeforflytninger i Hviterussland, mens Russland også har satt i gang en stor marineøvelse. Den øvelsen kan være ledd i troppeforflytning til Ukraina, mener blant annet Norges forsvarssjef.

Fihn sier hun er svært bekymret for både de mange atomvåpnene som er plassert ut nær grensen i Russland, men også de i Europa. Atomvåpnene i Europa kan bli et mulig mål hvis det utvikler seg til en fullskala krig, sier hun.

– Tiden er inne for ikke bare å lene oss på krigshissende, machotrusler, men virkelig sette oss ned ved bordet og forhandle, sier ICAN-lederen.

I de forhandlingene må man inkludere forhandlinger om atomnedrustning, mener hun.

– Vi har sett stemmer i Hviterussland som ønsker å få utplassert russiske atomvåpen der, noe jeg mener er en ekstremt farlig situasjon, sier Fihn.

Ber land skrive under på forbud

Hun oppfordrer Hviterussland, Ukraina og andre land til å skrive under på det globale forbudet mot bruk, utvikling, testing og lagring av atomvåpen.

Det var nettopp dette globale forbudet som var en stor del av begrunnelsen for at ICAN fikk fredsprisen i 2017. 59 land har ratifisert avtalen. Norge er ikke blant dem.

I mars samles statene som har undertegnet FN-traktaten om atomvåpenforbudet, til det første partsmøtet om forbudet. Norge vil delta der, noe som har medført misnøye i Nato.

Fihn poengterer at land som Cuba og Venezuela er land som har skrevet under. Det gjør at det er uaktuelt at russiske atomvåpen blir plassert der, sier hun. Russland hintet tidligere i måneden om at det kunne bli aktuelt å plassere våpen der hvis USA og Vesten plasserte flere våpen i Øst-Europa.

Oppvekker

En underskrivelse og ratifisering av FN-traktaten vil være et viktig skritt på veien mot fred og stabilitet for Ukraina og Hviterussland, sier Fihn.

– Mange land i Europa kan gjøre det samme for å redusere spenningen og hjelpe oss med å få atomvåpenstatene til forhandlingsbordet, sier hun.

Fihn sier at situasjonen i Ukraina viser behovet for å få et bredere forbud mot atomvåpen. Hun viser til at den såkalte dommedagsklokka, som viser hvor nærme forskere mener vi er utryddelse, nå er 100 sekunder fra midnatt, som er dommedag.

– Det viser hvor nærme vi er at atomvåpen blir brukt. Det er en oppvekker. Jeg tror det minner oss på at slike konflikter som vi ser i Ukraina nå, kan gå veldig galt fort. Tabber og feilberegninger kan skje, sier hun.

