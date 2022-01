Australia satser milliarder på å redde Great Barrier Reef

Statsminister Scott Morrison la fram planen til en verdi av over 6 milliarder kroner over ni år etter at han med et nødrop unngikk at Unesco plasserte revet på listen over verdensarv i fare.

En nylig studie viser at 98 prosent av revet er utsatt for bleking og tap av all farge siden 1998, og at bare minimale områder fortsatt er uberørt.

Morrison-regjeringens støtte til kullindustrien og motvilje mot å satse mer på å bekjempe klimaendringer har ført til omfattende velgerflukt i landets storbyer og til at klimaorienterte uavhengige kandidater har meldt seg foran et valg i mai.

Et overveldende flertall av australierne er tilhengere av tiltak mot klimaendringer etter å ha opplevd en rekke naturkatastrofer fra branner til tørke og oversvømmelser de siste årene.

I en meningsmåling i fjor sa 60 prosent av de spurte at de mener global oppvarming er et stort problem, og åtte av ti australiere støtter målet om nullutslipp innen 2050.

