Russland forbereder oppstilling av mellomdistansemissiler i Europa og ved Stillehavet

Kremls talsmann Dmitrij Peskov sier at forhandlingene om kort- og mellomdistansemissiler må være med i den øvrige arkitekturen for sikkerhetsbalansen i Europa, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Kort- og mellomdistansemissiler var tema for INF-traktaten i 1987, der Sovjetunionen og USA ble enige om at de ikke skulle ruste opp med atommissiler i Europa. Russland ønsker nå at missilene ikke lenger skal omfattes av egne traktater, men heller være en del av øvrige avtaler.

En høytstående embetsmann i det russiske utenriksdepartementet, Vladimir Ermakov, sier Russland mener USA er i gang med å forberede utplassering av sine egne kort- og mellomdistansemissiler i Europa og i Øst-Asia. Derfor kunngjør Russland nå at de skal utplassere sine egne i de samme områdene.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen