Enda flere partifeller vil gå for mistillit

Når kommer granskningsrapporten om festskandalene rundt Boris Johnson? Det har vært det store spørsmålet hver eneste dag denne uka i britisk politikk. Den er så langt blitt holdt tilbake, og senest torsdag var det spekulasjoner på at den kunne komme den dagen eller fredag – mens andre sier den trolig kommer mandag.

Rapporten kan være det som gir grunnlaget for nådestøtet mot statsminister Boris Johnson, dersom konservative politikere mener den viser at smittevernregler ble brutt, at Johnson var involvert og at han har snakket usant i parlamentet.

Økt misnøye

Men i mellomtiden bygger det seg opp en voksende misnøye blant konservative parlamentsrepresentanter, om man skal tro rapporter i britisk presse: En ny gruppe konservative skal nå være klare til å be om mistillitsvotum om Boris Johnson, melder flere nyhetsmedier.

Det utspiller seg et stort drama som utvikler seg fra time til time i britisk politikk. Her fra Underhuset i parlamentet onsdag. (JESSICA TAYLOR/AFP)

Erfarne «backbenchere» i det konservative partiet er nå klare for å gå sammen som en felles gruppe for å be om et mistillitsvotum mot Johnson med en gang Gray-rapporten er offentliggjort, skriver The Guardian. «Backbencherne» i partiet er parlamentsmedlemmer som ikke har noen rolle i regjeringen eller har noen fremtredende rolle i partigruppen.

Fra før av har en liten gruppe konservative representanter sagt de går inn for det samme, blant annet en del av de nylig innvalgte representantene etter 2019-valget. Med de siste opplysningene ser det ut til at enda flere nå stiller seg bak å holde et mistillitsvotum.

Ble presset?

Det er likevel slik at de fleste konservative ønsker å vente på rapporten som kan ventes når som helst. Det er byråkraten Sue Gray som har undersøkt omstendighetene rundt åtte ulike sammenkomster og sammenkomster som er blitt holdt i teamet rundt statsministeren under pandemien.

Men det er ikke bare Gray som undersøker: Tirsdag ble det også klart at London-politiet har startet sin egen etterforskning rundt om det er blitt gjort noe lovstridig.

Gray-rapporten skal nå være ferdig, men den var per torsdag på dagtid ennå ikke sendt til statsministerens kontor. Visstnok går jurister, politi og andre nå gjennom rapporten setning for setning for å finne ut om det er opplysninger i teksten som kan påvirke politiets egen etterforskning og dermed ikke bør publiseres. Boris Johnson har lovet at rapporten vil bli publisert i sin helhet når den kommer.

Det politiske dramaet har økt i spenning dag for dag mens man venter på rapporten fra Gray, og maktkampen har forsuret stemningen internt i partiet. Topparlamentarikeren William Wragg har hevdet at regjeringsmedlemmer og andre har oppfordret til sverting og utpressing av partifeller som mistenkes for å vende seg mot Johnson. Ifølge Wragg er enkelte også truet med at de kan miste valgkampstøtte.

[ Spørsmål og svar om partygate ]

Dette er «partygate»

Det såkalte «partygate» er blitt en stadig større skandale som nå i ytterste fall kan føre til Johnson avgang som statsminister.

En av avsløringene har handlet om at det blant annet ble holdt en hagefest ved statsministerboligen under nedstengningen 20. mai 2020 – en av flere sosiale sammenkomster som er blitt holdt i teamet rundt statsministeren mens landet har vært i streng lockdown.

Boris Johnson innrømmet i parlamentet at han hadde vært kortvarig til stede, men oppfattet det som et «jobbarrangement». Han sa unnskyld overfor det britiske folk, men mange var ikke fornøyd.

Senere kom påstander fra Boris Johnsons tidligere sjefrådgiver, Dominic Cummings. Han skrev i sin blogg at statsministeren på forhånd var klar over planene om den mye omtalte hagefesten i Downing street 20. mai 2020, og hevder han advarte Johnson mot å godkjenne en slik fest. Cummings har imidlertid sin egen vendetta mot statsministeren etter at han sluttet, og har gjentatte ganger sterkt kritisert hvordan regjeringen drives.

Johnson nekter for at han visste at reglene ble brutt, men dersom det viser seg at han visste på forhånd at det var planlagt en fest, gjør det saken verre for ham, siden han i parlamentet sa at han trodde det var et «jobbarrangement». En rekke andre sammenkomster er også blitt rapportert om. Denne uka ble det rapportert at kona til Boris Johnson arrangerte en overraskelsesfest for sin mann da han fylte år sommeren 2020. Statsministerens kontor bestrider fortellingen.

Ordlyden i Gray-rapporten vil være viktig, påpeker mange: Hvor tydelig det er at regler er brutt, og hvor stor rolle Johnson selv får, vil være sentralt.

[ Johnsons partifelle om velgerne: – De er rasende ]

Må Johnson gå?

Det er to måter en konservativ statsminister kan gå av på: Statsministeren kan velge å trekke seg selv som statsminister og leder av partiet, eller det kan bli holdt en mistillitsavstemning.

Om Johnson trekker seg, blir det avholdt en lederkamp.

Det kan også holdes en mistillitsavstemning mot Johnson blant de konservative representantene i Underhuset i parlamentet. For at det skal skje, må minst 15 prosent av partiets gruppe, som ut fra antallet nå betyr minst 54 representanter, sende brev om mistillit til Sir Graham Brady, leder av partiets såkalte 1922-komité, som representerer «backbencherne» i partiet.

Hvor mange som har sendt inn slike brev er hemmelig. Dersom tallet overstiger 54 blir det en hemmelig avstemning. Det kan skje raskt etterpå. Det er ikke så lenge siden forrige mistillitsavstemning mot en konservativ statsminister: Det ble holdt en mot Theresa May 12. desember 2018. Det var allerede dagen etter at hun ble informert om at 15-prosentterskelen var nådd, skriver Institute for Government i en guide om prosessen.

Dersom statsministeren får støtte av minst halvparten, som vil være minst 181 av de 360 konservative representantene som nå er der, blir Johnson sittende. Da det var avstemning om May, overlevde hun avstemningen. Om statsministeren overlever avstemningen, kan det ikke holdes en ny avstemning de neste 12 månedene.

Dersom Johnson derimot taper den, vil det utløse en lederkamp der han ikke kan stille.

[ Dette kan skje med Boris Johnson nå ]

Hva spiller inn?

Selv om mange partifeller er aldri så frustrert over Johnsons lederskap, må de vurdere om de tror andre er bedre egnet enn Johnson, og om partiet vil tjene eller tape på at Johnson forsvinner. Han er kontroversiell, men har velgertekke hos en stor del av befolkningen. Johnson vant spektakulært i valget i 2019 på sitt «få brexit gjennomført»-mantra. Han sørget for at Labour ble skylt bort i den såkalte røde muren – valgkretser i Midt- og Nord-England som Labour hadde hatt jerngrep på i tiår etter tiår. Vil en ny leder kunne holde på det?

Samtidig er ikke målingene så gode lenger for De konservative. Toryene har ledet konstant på målingene etter valget i 2019, men i desember 2021 snudde det, og Labour ligger nå over, ifølge en historisk samleoversikt hos Politico. Det var i desember festskandalene begynte å rulles opp.

Nettopp hva som rører seg på grasrota blant velgere nå kan bli svært viktig. Samtidig som hagefesten i Downing Street pågikk, var det mennesker som måtte dø uten sine nærmeste rundt seg på grunn av restriksjoner. Folk fikk bare møte en person utenfor egen husstand utendørs.

Mange politikere melder nå om rasende velgere på grasrota. Om konservative velgere på grasrota reagerer kraftig, og det ikke tas affære mot Johnson, kan det tenkes disse velgerne ikke stemmer på det konservative partiet neste gang. I Storbritannia opererer man med enkeltmannskretser, som betyr at hver valgkrets kun har én representant – fra partiet som blir størst i kretsen. Om velgerne ikke tilgir, vil det gå ut over representantene selv, som kan miste sine plasser.

Det gjelder ikke minst i mange av valgkretsene som De konservative vant ved forrige valg, men som egentlig tradisjonelt er Labour-kretser. De ligger i Midt- og Nord-England som en del av den såkalte «røde muren», et område som inntil 2019 alltid var Labour-rødt. Nettopp Boris Johnson har fått det meste av æren for seirene i dette området, men mange representanter fra disse kretsene sitter utrygt.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen