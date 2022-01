Støre om Taliban: Nå kommer den store testen om de kan levere

Dagen etter at en Taliban-delegasjon forlot Norge etter sitt omstridte besøk, ledet statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) en debatt i FNs sikkerhetsråd om situasjonen i Afghanistan.

– Nå kommer den store testen på om Taliban kan levere resultater på bakken. Det gjenstår å se, sier Støre til NTB.

Han er tilfreds med møtene med Taliban i Oslo. Både FNs generalsekretær António Guterres og landene i Sikkerhetsrådet understreket betydningen av at Norge har lagt til rette for dialog med den militsen, som grep makten i Kabul i august.

Sperrede pengemidler

Talibans maktovertakelse i Afghanistan førte til at Vesten strupte igjen pengestøtten til landet. Tidligere betalte donorer størstedelen av det afghanske statsbudsjettet. Nå er det bare hjelpeorganisasjoner som får penger, og valutareservene til den afghanske sentralbanken er sperret i USA.

På agendaen i Oslo-møtene var nettopp de økonomiske sanksjonene, samt det å sikre humanitær tilgang i landet. Taliban-representantene møtte representanter fra flere vestlige land, norske hjelpeorganisasjoner, så vel som representanter for det afghanske sivilsamfunnet.

I New York understreket Støre overfor Sikkerhetsrådet at Oslo-møtene ikke innebærer en internasjonal anerkjennelse av Taliban, men kun var en anledning til å ha samtaler med dem som reelt sett har makten i landet.

Møtene var nødvendige for å avhjelpe den humanitær krisen i landet, ifølge norske myndigheter. Tørke, pandemi og pengemangel har bidratt til at millioner er avhengig av matvarehjelp for å overleve.

– Et iskaldt helvete

Ved sin side i sikkerhetsrådssalen hadde Støre FN-sjef Guterres, som beskrev situasjonen for afghanerne som «et iskaldt helvete».

– Afghanistan henger i en tynn tråd, sa FN-sjefen, som samtidig oppfordret til å lempe på sanksjonene.

– Vi må oppheve regler som ikke bare begrenser Afghanistans økonomi, men også våre livreddende operasjoner, sa Guterres.

FNs sikkerhetsråd lempet før jul på sanksjonsregimet for å sikre penger til hjelpeoperasjoner i landet. Men fortsatt er det hindringer i finanssystemene som gjør at hjelp ikke når fram.

– Vi må gi finansinstitusjoner og kommersielle partnere juridiske forsikringer om at de kan samarbeide med humanitære organisasjoner uten at de skal frykte at de bryter sanksjoner, sa Guterres.

– Det viktige nå er å få frigjort penger til nødhjelp som skal nå afghanerne, for å hindre en humanitær katastrofe som er nært forestående, sier også Støre.

Nytt FN-mandat

I tillegg til den akutte humanitære situasjonen diskuterer også Sikkerhetsrådet et nytt mandat for FNs arbeid i Afghanistan. Det nåværende mandatet utløper i mars.

Støre ba rådet om å sørge for at FN-operasjonen i Afghanistan, UNAMA, får et «bredt og robust mandat», som blant annet omfatter å overvåke menneskerettssituasjonen i landet.

– Beskyttelse av sivile, inkludert barn, må prioriteres først. Det er også avgjørende å sikre kvinners rettigheter og like muligheter til deltakelse. Dette ble tydelig kommunisert fra alle delegasjoner i Oslo, sa Støre.

Han krevde også løslatelse av de to kvinneaktivistene Tamana Zaryabi Paryani og Parawana Ibrahimkhel, som begge ble pågrepet etter en demonstrasjon i forrige uke.

– Det er en vilje i Sikkerhetsrådet til å forlenge FNs mandat i Afghanistan og til å formulere tydelige krav til Taliban, sier Støre til NTB.

Ifølge Aftenposten er imidlertid noen av rådets medlemsland skeptiske til å gi FN et mandat til å overvåke menneskerettighetssituasjonen.

– Taliban må skjønne at de ikke vil få hjelpen og anerkjennelsen de ønsker, hvis det ikke kommer en forbedring for kvinner, jenters skolegang og sikkerhet for grunnleggende menneskerettigheter, sier Støre.

Lederen for FN-operasjonen i Afghanistan, Deborah Lyons, tegnet et dystert bilde i sitt innlegg til rådet. Hun sier menneskerettssituasjonen blir dårligere, og at det er fare for at makthaverne i økende grad vil kontrollere folket gjennom frykt, framfor å dekke deres behov.

