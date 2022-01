Redd Barna: 700 barn sperret inne etter IS-angrep mot fengsel i Syria

Over 100 IS-krigere stormet torsdag det kurdiskdrevne fengselet i Hasakeh nordøst i landet og satte fri mange av fangene. Siden har kampene rast i byen.

Flere barn har allerede blitt drept eller såret i kamphandlingene, ifølge lydopptak fra innsiden av fengselet som Redd Barna og andre organisasjoner har fått.

– Det vi hører fra innsiden av fengselet i Ghwayran er dypt urovekkende. Rapporter om at barn har blitt drept eller såret er tragisk og opprørende, sier lederen for Redd Barnas virksomhet i Syria, Sonia Khush i en pressemelding.

Fengselet er omringet

Kurdiskledede SDF-styrker har omringet fengselet og har fått flystøtte fra den USA-ledede koalisjonen mot IS.

SDF gjorde seg mandag klar for et angrep på fengselet, noe som skaper bekymring for skjebnen til de flere hundre mindreårige fangene, melder nyhetsbyrået AFP.

– Alle som er involvert i kampene har et ansvar for å beskytte disse barna, og vi oppfordrer dem til å handle umiddelbart for å sikre at barna kan slippe trygt ut, sier Khush.

Mange av barna ble tatt til fange da IS-bastionen Baghouz ble frigjort i 2019. Flere organisasjoner og FN hevder det er mer enn 700 mindreårige i Ghwayran, en tidligere skole som nå huser minst 3.500 mistenkte IS-medlemmer.

Bekymret

Unicef er svært bekymret for tilstanden til de innesperrede barna. Om lag 10 prosent av dem antas å være 15 år eller yngre.

– SDF opprettet i utgangspunktet en egen seksjon for barn. Mange av dem har voksne slektninger der inne og har siden sluttet seg til dem i andre deler av fengselet, sier talsperson Eva Hinds i Unicef.

Den syriske forskeren Sara Kayyali hos Human Rights Watch sier barna er innesperret i fengselet og at organisasjonen har fått talemelding fra ett av barna, som forteller at «det er døde kropper overalt».

– Det er ikke klart om de har noen form for medisinsk hjelp, sier Kayyali, som opplyser at de fleste mindreårige er mellom 12 og 18 år.

Ifølge eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) er minst 154 mennesker drept i angrepet og kamphandlingene, blant dem 102 IS-krigere, 45 kurdiske soldater og 7 sivile. Kampene har drevet mange innbyggere på flukt.

